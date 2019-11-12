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Sony погрузила Киев под воду в новой рекламе PlayStation 4: видео

Новый рекламный ролик от Sony показывает узнаваемые места Киева

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:56

Спустя неделю компания Sony выпустила очередной рекламный ролик своей игровой приставки PlayStation 4 Pro, снятый в Киеве. Столица Украины вновь подверглась виртуальным разрушениям – на этот раз все улицы оказались затоплены. Подобный рекламный подход оказался символической отсылкой к видеоигре Death Stranding, которая 8 ноября вышла эксклюзивно для PlayStation 4.

Смотрите также трейлер игры Death Stranding:

С первых кадров рекламного видео можно заметить узнаваемые места Киева. Вначале показан вагон метрополитена, затем кадры демонстрируют узнаваемый купол станции метро "Дорогожичи" и ее подземный переход. Стоит напомнить, что в июле 2018 подземный переход возле станции действительно затопило из-за ливня.

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Дальше на видео показана улица Антоновича на пересечении Саксаганского и Жилянской. Затем демонстрируется кадр на выезде из-под тоннеля Набережного шоссе и новым съездом. Последний узнаваемый момент – маршрутка №407, которая курсирует от ул. Привокзальная до ул. Елизаветы Чавдар, и известный супермаркет Печерского района.

Кадр из рекламы станции метро "Дорогожичи"
Кадр из рекламы станции метро "Дорогожичи"
Фото: Сегодня

Кадр из рекламы с улицей Антоновича
Кадр из рекламы с улицей Антоновича
Фото: Сегодня

Кадр из рекламы с Набережным шоссе
Кадр из рекламы с Набережным шоссе
Фото: Сегодня

В остальных панорамных кадрах уже показаны улицы Нью-Йорка, ведь по сюжету Death Stranding, место действия игры происходит на территории бывшего США после глобальной катастрофы. Игрок вынужден доставлять грузы между выжившими поселениями, которые восстанавливают инфраструктуру и заново возрождают государство совместными усилиями.

Напомним, что ранее смартфоны Sony начали исчезать из продажи, мы узнавали в чем причина. Также недавно в сети появилась первая фотография PlayStation 5.

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Источник: gagadget.com
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