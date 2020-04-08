Sony представила геймпад для PlayStation 5: фото

Контроллер для PlayStation 5 получил название DualSense и обладает обратной тактильной связью для ощущения прикосновений в играх

Вечером во вторник Sony скромным постом в Twitter представила контроллер для своей игровой приставки PlayStation 5. Впервые в своей истории Sony отказалась от названия DualShock, а использовала совершенно новое наименование – DualSense, призванное подчеркнуть его уникальные возможности.

PlayStation заявляет, что новый игровой контроллер сохранил свои лучшие функции от DualShock 4, добавив новые возможности и подчеркнув дизайн будущего PlayStation 5. Беспроводной контроллер DualSense теперь поставляется разработчикам игр, чтобы они могли адаптировать его "уникальные функции" под свои игры.

DualSence Фото: PlayStation DualSence Фото: PlayStation DualSence Фото: PlayStation DualSence Фото: PlayStation 1/4

"Мы использовали обратную тактильную связь, которая добавляет новые ощущения. DualSense перенесет игроков в виртуальный мир с "первого прикосновения". Мы также включили адаптивные триггеры в кнопки L2 и R2 на DualSense, чтобы вы могли по-настоящему почувствовать напряженность ваших действий, например, когда вы натягиваете лук, чтобы выстрелить", – сообщает Sony в своем блоге.

Sony утверждает, что изменила угол наклона курков, чтобы контроллер ощущался меньшим и обновила рукоятки. Также был уменьшен вес контроллера. Sony поработала над тем, чтобы батарея держала дольше. Также был интегрирован микрофонный блок для общения с друзьями во время игры.

Смотрите также в сюжете о том, как обогатиться, играя в компьютерные игры:

Кнопка "Поделиться" была заменена на кнопку "Создать". Вероятно, Sony для этого разработала уникальные инструменты для генерации эпического игрового контента, чтобы делиться им со своими друзьями в PSN.

Из прочих нововведений DualSense стоит отметить следующие:

Вновь используется встроенный аккумулятор;

Круглая кнопка PlayStation теперь будет в форме логотипа;

Световую панель переместили – теперь она находится по бокам сенсорной панели;

Подключение и зарядка осуществляется по USB Type-C.

Читайте также: PlayStation 5 выиграла битву приставок задолго до ее начала

PlayStation 5 будет выпущена в рождественский сезон 2020 года. Цена остается неизвестной, но, по сообщениям, производство игровой приставки обходится Sony в 450 долларов, поэтому стоить она будет не дороже смартфона.

Напомним, что ранее один из датских магазинов озвучил цену PlayStation 5, которая оказалась неадекватно дорогой. Также в прошлом месяце Марк Церни представил PlayStation 5, а мы разбирали все достоинства и недостатки игровой приставки.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться