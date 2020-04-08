Sony представила геймпад для PlayStation 5: фото
Контроллер для PlayStation 5 получил название DualSense и обладает обратной тактильной связью для ощущения прикосновений в играх
Вечером во вторник Sony скромным постом в Twitter представила контроллер для своей игровой приставки PlayStation 5. Впервые в своей истории Sony отказалась от названия DualShock, а использовала совершенно новое наименование – DualSense, призванное подчеркнуть его уникальные возможности.
PlayStation заявляет, что новый игровой контроллер сохранил свои лучшие функции от DualShock 4, добавив новые возможности и подчеркнув дизайн будущего PlayStation 5. Беспроводной контроллер DualSense теперь поставляется разработчикам игр, чтобы они могли адаптировать его "уникальные функции" под свои игры.
"Мы использовали обратную тактильную связь, которая добавляет новые ощущения. DualSense перенесет игроков в виртуальный мир с "первого прикосновения". Мы также включили адаптивные триггеры в кнопки L2 и R2 на DualSense, чтобы вы могли по-настоящему почувствовать напряженность ваших действий, например, когда вы натягиваете лук, чтобы выстрелить", – сообщает Sony в своем блоге.
Sony утверждает, что изменила угол наклона курков, чтобы контроллер ощущался меньшим и обновила рукоятки. Также был уменьшен вес контроллера. Sony поработала над тем, чтобы батарея держала дольше. Также был интегрирован микрофонный блок для общения с друзьями во время игры.
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Кнопка "Поделиться" была заменена на кнопку "Создать". Вероятно, Sony для этого разработала уникальные инструменты для генерации эпического игрового контента, чтобы делиться им со своими друзьями в PSN.
Из прочих нововведений DualSense стоит отметить следующие:
- Вновь используется встроенный аккумулятор;
- Круглая кнопка PlayStation теперь будет в форме логотипа;
- Световую панель переместили – теперь она находится по бокам сенсорной панели;
- Подключение и зарядка осуществляется по USB Type-C.
PlayStation 5 будет выпущена в рождественский сезон 2020 года. Цена остается неизвестной, но, по сообщениям, производство игровой приставки обходится Sony в 450 долларов, поэтому стоить она будет не дороже смартфона.
Напомним, что ранее один из датских магазинов озвучил цену PlayStation 5, которая оказалась неадекватно дорогой. Также в прошлом месяце Марк Церни представил PlayStation 5, а мы разбирали все достоинства и недостатки игровой приставки.
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