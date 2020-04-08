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Sony представила геймпад для PlayStation 5: фото

Контроллер для PlayStation 5 получил название DualSense и обладает обратной тактильной связью для ощущения прикосновений в играх

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:05

Вечером во вторник Sony скромным постом в Twitter представила контроллер для своей игровой приставки PlayStation 5. Впервые в своей истории Sony отказалась от названия DualShock, а использовала совершенно новое наименование – DualSense, призванное подчеркнуть его уникальные возможности.

PlayStation заявляет, что новый игровой контроллер сохранил свои лучшие функции от DualShock 4, добавив новые возможности и подчеркнув дизайн будущего PlayStation 5. Беспроводной контроллер DualSense теперь поставляется разработчикам игр, чтобы они могли адаптировать его "уникальные функции" под свои игры.

DualSence
Фото: PlayStation
DualSence
Фото: PlayStation
DualSence
Фото: PlayStation
DualSence
Фото: PlayStation
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"Мы использовали обратную тактильную связь, которая добавляет новые ощущения. DualSense перенесет игроков в виртуальный мир с "первого прикосновения". Мы также включили адаптивные триггеры в кнопки L2 и R2 на DualSense, чтобы вы могли по-настоящему почувствовать напряженность ваших действий, например, когда вы натягиваете лук, чтобы выстрелить", – сообщает Sony в своем блоге.

Sony утверждает, что изменила угол наклона курков, чтобы контроллер ощущался меньшим и обновила рукоятки. Также был уменьшен вес контроллера. Sony поработала над тем, чтобы батарея держала дольше. Также был интегрирован микрофонный блок для общения с друзьями во время игры.

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Кнопка "Поделиться" была заменена на кнопку "Создать". Вероятно, Sony для этого разработала уникальные инструменты для генерации эпического игрового контента, чтобы делиться им со своими друзьями в PSN.

Из прочих нововведений DualSense стоит отметить следующие:

  • Вновь используется встроенный аккумулятор;
  • Круглая кнопка PlayStation теперь будет в форме логотипа;
  • Световую панель переместили – теперь она находится по бокам сенсорной панели;
  • Подключение и зарядка осуществляется по USB Type-C.

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PlayStation 5 будет выпущена в рождественский сезон 2020 года. Цена остается неизвестной, но, по сообщениям, производство игровой приставки обходится Sony в 450 долларов, поэтому стоить она будет не дороже смартфона.

Напомним, что ранее один из датских магазинов озвучил цену PlayStation 5, которая оказалась неадекватно дорогой. Также в прошлом месяце Марк Церни представил PlayStation 5, а мы разбирали все достоинства и недостатки игровой приставки.

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Источник: PlayStation
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