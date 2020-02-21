Sony представила странный и дешевый смартфон Xperia L4

Экран Sony Xperia L4 получил узкую диагональ дисплея в 6,2 дюйма с соотношением сторон 21:9

Sony не собирается уходить с рынка, и активно анонсирует мобильные новинки. В модельном ряде смартфонов Sony появился необычный аппарат Xperia L4. Внешне он выглядит как самый странный флагман Xperia 1, но аппаратная начинка относит его к более бюджетным моделям. Сама японская компания позиционирует его как "развлекательное устройство".

Экран получил диагональ в 6,2 дюйма, но сам дисплей очень узкий благодаря соотношению сторон 21:9 – такие пропорции отлично подходят для просмотра кино, для игр, а также для одновременного использования двух приложений.

Внутри Sony Xperia L4 получил бюджетный процессор MediaTek Helio P22, который использует в прошлогодний Sony Xperia L3. Кроме того, у него всего 3 ГБ оперативной памяти, как и у Sony Xperia L3. Однако, объем флэш-памяти увеличился вдвое и теперь составляет 64 ГБ. Емкость аккумулятора увеличилась с 3300 до 3580 мАч, что должно положительно сказаться на автономности устройства. Кроме того, добавлена поддержка быстрой зарядки, но ее мощность не называется.

Читайте также: Sony выпустили самый тяжелый смартфон 2018 года

Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп, а в основной камере теперь три датчика изображения (13,5 и 2 Мп) вместо двух. Смартфон получил разъем 3,5 мм для подключения классических гарнитур. Sony Xperia L4 выйдет в черном и синем цвете весной 2020 года, но цена пока не сообщается.

Смотрите также в сюжете о том, кто из звезд ненавидит телефоны и мобильную связь:

Напомним, что ранее Sony была вынуждена поднять цену на PlayStation 5. А недавно Sony попала в ТОП-7 лучших смартфонов 2019 года.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.