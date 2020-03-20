Sony презентовала PlayStation 5: почему не все так плохо

Японская компания раскрыла все характеристики PlayStation 5, которые оказались слабее от Xbox Series X, но не делать поспешные выводы

Долгожданная презентация игровой приставки нового поколения PlayStation 5 от Sony состоялась. Однако она разочаровала зрителей своей подачей. Во-первых, представители Sony не показали внешний вид консоли, а лишь раскрыли ее аппаратное оснащение, которое оказалось почти идентичным Xbox Series X. Во-вторых, сама презентация была очень странной: слишком нудной для игроков из-за обилия технических терминов, а для разработчиков – слишком поверхностно и даже вторично. Многие издания начали говорить, что мероприятие Sony, которое прошло в онлайн-режиме, было провальным. Но так ли это на самом деле? В этом разбирался ресурс The Verge. (Доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть полное видео презентации).

В обоих приставках интегрированы особые 8-ядерные процессоры на базе архитектуры AMD Zen 2, но с разной частотой. Графическая подсистема основана на архитектуре AMD RDNA 2 и тоже создана по индивидуальному заказу. При этом GPU у PlayStation 5 содержит 36 вычислительных блоков и поддерживает частоту до 2,23 ГГц, а производительность заявлена на уровне 10,28 TFLOPS (терафлопс). В случае Xbox Series X графическое решение насчитывает 52 вычислительных блока, работает на частоте 1,825 ГГц, а производительность достигает уже 12 TFLOPS.

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Главная претензия многих блогеров в том, что "PlayStation 5 будет слабее Xbox Series X". В цифрах и синтетике на первый взгляд Microsoft одерживает победу, еще даже не вступив в битву. Но вся суть раскрывается в деталях.

Преимущества PlayStation 5

Sony использует переменные частоты для центрального процессора и графического ядра. И как говорят представители компании, у консоли имеется лимит энергопотребления, обусловленный возможностями системы охлаждения. Таким образом, производительность устройства будет меняться в зависимости от нагрузки игры. Sony надеется, что, предложив разработчикам меньше вычислительных блоков, работающих с переменной (и более высокой) тактовой частотой, компания сможет обеспечить лучшую производительность PlayStation 5.

Однако такой подход потребует дополнительной оптимизации, а значит и повышенных затрат на разработку. На практике, мало кто будет так заморачиваться, кроме внутренних студий Sony. В результате всю мощь раскроют только эксклюзивные проекты для PS5, а в мультиплатформерных проектах чаша весов будет склоняться в сторону Xbox.

Второе заметное отличие в способе хранения данных. Обе игровые приставки перешли на накопители SSD формата NVMe – это действительно разительное отличие от консолей предыдущих поколений. Оба созданы по индивидуальному заказу. PlayStation 5 использует NVME SSD емкостью 825 ГБ с максимальной скоростью передачи данных 5,5 ГБ/с. Xbox Series X предлагает NVME SSD емкостью в 1 ТБ, но более чем вдвое меньшей производительностью – 2,4 ГБ/с.

Таким образом время загрузки игр может заметно отличаться на консолях. Для PlayStation 5 предусмотрена возможность расширения хранилища при помощи стандартных компьютерных NVMe накопителей, а в случае Xbox Series X предстоит использовать проприетарные накопители расширения емкостью до 1 ТБ, что отразится на повышенном ценнике.

Недостатки PlayStation 5

Sony не показала, как будет выглядеть PlayStation 5 для потребителей, ведь девкиты давно рассекретили сами разработчики. В свою очередь Microsoft ведут правильную маркетинговую кампанию, демонстрируя окончательный дизайн Xbox Series X и постепенно раскрывают возможности своей консоли, главные из которых невероятно быстрая загрузка игр и поддержка всей линейки игр предыдущих поколений.

Также Sony не рассказала о каких-либо отличительных программных особенностях своей игровой консоли следующего поколения. В то же время Microsoft обещает трассировку лучей и возможность быстрого возобновления игр благодаря поддержке функции Quick Resume.

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Ну и самое главное – цена. Пока ни Microsoft, ни Sony не рискуют называть ценники в условиях набирающего обороты кризиса. Что касается консолей нынешнего поколения, то Sony смогла продемонстрировать более высокие объемы продаж PS4 в том числе благодаря тому, что ее цена была на 100 долларов ниже, чем у Xbox One.

Где игры?

Еще одним компонентом успеха, конечно же, являются доступные игры и сопутствующая экосистема. У Sony было множество отличных эксклюзивов для PS4, и такая ситуация привела к трудностям у Xbox One. Пока нет подробных сведений о том, какие игры будут доступны при запуске PS5 и Xbox Series X.

Microsoft взяла на себя обязательство запустить Halo Infinite вместе с Series X, хотя этот проект также будет доступен на компьютерах. Вместе с тем, Microsoft может сделать ставку на игровые сервисы и подписку, которые фактически спасли Xbox One от забвения. Компания планирует объединить потоковую передачу игр Xbox Game Pass и xCloud в этом году. Кроме того, Microsoft приобретает студии для создания эксклюзивных игр для Xbox, но ожидается, что при запуске Xbox Series X не будет эксклюзивных игр от первого лица.

Напомним, что ранее мы объясняли, почему PlayStation 5 выиграла битву приставок задолго до ее начала. Также мы сообщали о том, что геймпад PlayStation 5 получит четыре новые кнопки.

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