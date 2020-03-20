Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Sony презентовала PlayStation 5: почему не все так плохо

Японская компания раскрыла все характеристики PlayStation 5, которые оказались слабее от Xbox Series X, но не делать поспешные выводы

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:40

Долгожданная презентация игровой приставки нового поколения PlayStation 5 от Sony состоялась. Однако она разочаровала зрителей своей подачей. Во-первых, представители Sony не показали внешний вид консоли, а лишь раскрыли ее аппаратное оснащение, которое оказалось почти идентичным Xbox Series X. Во-вторых, сама презентация была очень странной: слишком нудной для игроков из-за обилия технических терминов, а для разработчиков – слишком поверхностно и даже вторично. Многие издания начали говорить, что мероприятие Sony, которое прошло в онлайн-режиме, было провальным. Но так ли это на самом деле? В этом разбирался ресурс The Verge. (Доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть полное видео презентации).

Читайте также:
Sony показала первую игру для PlayStation 5: видео

В обоих приставках интегрированы особые 8-ядерные процессоры на базе архитектуры AMD Zen 2, но с разной частотой. Графическая подсистема основана на архитектуре AMD RDNA 2 и тоже создана по индивидуальному заказу. При этом GPU у PlayStation 5 содержит 36 вычислительных блоков и поддерживает частоту до 2,23 ГГц, а производительность заявлена на уровне 10,28 TFLOPS (терафлопс). В случае Xbox Series X графическое решение насчитывает 52 вычислительных блока, работает на частоте 1,825 ГГц, а производительность достигает уже 12 TFLOPS.

Смотрите также в сюжете о том, насколько опасны компьютерные игры:

Главная претензия многих блогеров в том, что "PlayStation 5 будет слабее Xbox Series X". В цифрах и синтетике на первый взгляд Microsoft одерживает победу, еще даже не вступив в битву. Но вся суть раскрывается в деталях.

Преимущества PlayStation 5

Sony использует переменные частоты для центрального процессора и графического ядра. И как говорят представители компании, у консоли имеется лимит энергопотребления, обусловленный возможностями системы охлаждения. Таким образом, производительность устройства будет меняться в зависимости от нагрузки игры. Sony надеется, что, предложив разработчикам меньше вычислительных блоков, работающих с переменной (и более высокой) тактовой частотой, компания сможет обеспечить лучшую производительность PlayStation 5.

Однако такой подход потребует дополнительной оптимизации, а значит и повышенных затрат на разработку. На практике, мало кто будет так заморачиваться, кроме внутренних студий Sony. В результате всю мощь раскроют только эксклюзивные проекты для PS5, а в мультиплатформерных проектах чаша весов будет склоняться в сторону Xbox.

Читайте также:
Близится выход PlayStation 5: Sony запустила сайт

Второе заметное отличие в способе хранения данных. Обе игровые приставки перешли на накопители SSD формата NVMe – это действительно разительное отличие от консолей предыдущих поколений. Оба созданы по индивидуальному заказу. PlayStation 5 использует NVME SSD емкостью 825 ГБ с максимальной скоростью передачи данных 5,5 ГБ/с. Xbox Series X предлагает NVME SSD емкостью в 1 ТБ, но более чем вдвое меньшей производительностью – 2,4 ГБ/с.

Таким образом время загрузки игр может заметно отличаться на консолях. Для PlayStation 5 предусмотрена возможность расширения хранилища при помощи стандартных компьютерных NVMe накопителей, а в случае Xbox Series X предстоит использовать проприетарные накопители расширения емкостью до 1 ТБ, что отразится на повышенном ценнике.

Недостатки PlayStation 5

Sony не показала, как будет выглядеть PlayStation 5 для потребителей, ведь девкиты давно рассекретили сами разработчики. В свою очередь Microsoft ведут правильную маркетинговую кампанию, демонстрируя окончательный дизайн Xbox Series X и постепенно раскрывают возможности своей консоли, главные из которых невероятно быстрая загрузка игр и поддержка всей линейки игр предыдущих поколений.

Также Sony не рассказала о каких-либо отличительных программных особенностях своей игровой консоли следующего поколения. В то же время Microsoft обещает трассировку лучей и возможность быстрого возобновления игр благодаря поддержке функции Quick Resume.

Читайте также:
PlayStation 5 будет стоить не дороже смартфона

Ну и самое главное – цена. Пока ни Microsoft, ни Sony не рискуют называть ценники в условиях набирающего обороты кризиса. Что касается консолей нынешнего поколения, то Sony смогла продемонстрировать более высокие объемы продаж PS4 в том числе благодаря тому, что ее цена была на 100 долларов ниже, чем у Xbox One.

Где игры?

Еще одним компонентом успеха, конечно же, являются доступные игры и сопутствующая экосистема. У Sony было множество отличных эксклюзивов для PS4, и такая ситуация привела к трудностям у Xbox One. Пока нет подробных сведений о том, какие игры будут доступны при запуске PS5 и Xbox Series X.

Microsoft взяла на себя обязательство запустить Halo Infinite вместе с Series X, хотя этот проект также будет доступен на компьютерах. Вместе с тем, Microsoft может сделать ставку на игровые сервисы и подписку, которые фактически спасли Xbox One от забвения. Компания планирует объединить потоковую передачу игр Xbox Game Pass и xCloud в этом году. Кроме того, Microsoft приобретает студии для создания эксклюзивных игр для Xbox, но ожидается, что при запуске Xbox Series X не будет эксклюзивных игр от первого лица.

Напомним, что ранее мы объясняли, почему PlayStation 5 выиграла битву приставок задолго до ее начала. Также мы сообщали о том, что геймпад PlayStation 5 получит четыре новые кнопки.

Все подробности в спецтеме Модные технологии

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Невероятные возможности: Apple представила новые iPad и MacBook Пятерка крупнейших компаний потеряла 416,6 млрд долларов за день из-за коронавируса Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft Windows 10 получит обратно забракованную Microsoft функцию
Microsoft sony презентация игровая приставка PlayStation Xbox SSD Sony Playstation PlayStation 5 Xbox Series X
Источник: The Verge
Реклама

Новости партнеров

Этому не место на кухне: 9 самых ненужных вещей
Этому не место на кухне: 9 самых ненужных вещей
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Дан Балан планирует детей с Тиной Кароль
Дан Балан планирует детей с Тиной Кароль

Популярные статьи

Вчера, 20:50Fun

Весеннее равноденствие в 2020 году: интересные приметы дня

Вчера, 17:11Food

Домашняя лазанья с фаршем: три простых рецепта

Вчера, 10:42Fun

Инфицированный коронавирусом рассказал, что он чувствует и как все начиналось

Вчера, 09:26Food

Как приготовить настоящую итальянскую пиццу

18 мартаАфиша

Увлекательные книги для досуга во время карантина, которые стоит почитать

18 мартаWellness

Маски для лица в домашних условиях: ТОП-5 рецептов

18 мартаFun

Реакция соцсетей на карантин из-за коронавируса: прикольные шутки, мемы и картинки

18 мартаFood

Как правильно варить перловку

18 мартаШоу-бизнес

Дважды в одну реку: знаменитости, которые дали любимым второй шанс

17 мартаWellness

Медицинскую маску можно сделать дома: пошаговая инструкция

17 мартаWellness

Медицинские маски: какие виды действительно защищают от вирусов

17 мартаПсихология

Как бороться с паническими атаками: пять эффективных методов

17 мартаFun

"Китайцы нам подсказали": Александр Лукашенко рассказал, от чего погибает коронавирус

17 мартаШоу-бизнес

Евровидение-2020: названы все участники конкурса

17 мартаFood

День святого Патрика-2020: рецепт ирландского содового хлеба

17 мартаFun

День святого Патрика-2020: история и традиции праздника

Новости партнеров

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Олег Винник сделал сенсационное признание о личной жизни
Олег Винник сделал сенсационное признание о личной жизни
Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото
Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото
Женские имена, которые приносят счастье в браке
Женские имена, которые приносят счастье в браке
Який знак Зодіаку найбільш злий: заткне за пояс будь-кого
Який знак Зодіаку найбільш злий: заткне за пояс будь-кого
Українська дівчина Бонда Куриленко похизувалася ідеальною фігурою
Українська дівчина Бонда Куриленко похизувалася ідеальною фігурою
Что такое фиброцемент: обзор материала с фото
Что такое фиброцемент: обзор материала с фото
3 признака, что ваш партнер – манипулятор
3 признака, что ваш партнер – манипулятор