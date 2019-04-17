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Sony раскрыла первые подробности PlayStation 5

Игровая приставка PlayStation 5 не выйдет в 2019 году

Евгений Опанасенко
Сегодня, 06:26
PlayStation 5 получит мощнейший процессор от AMD
PlayStation 5 получит мощнейший процессор от AMD
Фото: TechSpot

В Сети появились официальная информация касательно игровой приставки девятого поколения PlayStation 5. Множественные слухи относительно игровой консоли развеяла сама Sony. Ведущий архитектор приставки Марк Черни дал интервью изданию Wired, в котором поведал о важных особенностях игрового развлекательного устройства.

Кодовое название PlayStation 5 не раскрывается, но известно, что девкиты (инструменты разработки) уже разослали разработчикам-партнерам Sony, чтобы те подготовили несколько проектов к началу продаж игровой приставки. Тем не менее, библиотека игр у PS5 на старте будет огромной за счет обратной совместимости с видеоиграми от PlayStation 4.

Рендер внешнего вида PlayStation 5
Рендер внешнего вида PlayStation 5
Фото: TechSpot

Архитектор также рассказал о внутренней архитектуре PlayStation 5. Приставка будет оснащаться 8-ядерным процессором Ryzen третьего поколения и 7-нанометровой архитектурой AMD Zen 2. Новая консоль также будет использовать собственный графический вариант Radeon Navi, поддерживающий трассировку лучей и разрешение до 8K (7680 x 4320 пикселей) при 60 кадрах на секунду.

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Марк Черни отмечает, что "ключ к следующему поколению" заключается во включении супербыстрого хранилища. По словам архитектора, PlayStation 5 получит не обычный SSD, который будет обладать "более высокой пропускной способностью, чем у любого SSD, доступного на компьютерах". Такой накопитель просто необходим не только для быстрого запуска игр, но и загрузки текстур для высокого 8К разрешения. Архитектор Sony привел пример скорости работы PlayStation 5. Если Spider-Man на PlayStation 4 загружался примерно 15 секунд, то тот же процесс на PS5 будет занимать менее одной секунды.

Sony также развеяла слухи относительно физических носителей – приставка будет принимать Blue-Ray диски и не откажется от них, понимая, насколько это важно для игроков. Также Sony делает большую ставку на VR технологии, которые "перевернут ваше представление о виртуальной реальности", подчеркнул Черни.

По словам Марка Черни, приставка вряд ли выйдет в 2019 году. Никаких намеков не было приведено, н эксперты полагают, что PlayStation 5 вероятнее всего будет представлена в 2020, а выйдет в продажу годом позже.

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Напомним, что ранее популярную игру PUBG Mobile приравняли к наркотикам в Непале. А на прошлой неделе на PlayStation 4 появилась долгожданная функция.

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Источник: TechSpot
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