Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Sony рассекретила дизайн PlayStation 5: фото

Патент Sony приоткрывает завесу тайн внешнего вида PlayStation 5

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:05
Патент PS5 был случайно обнаружен техническим сайтом LetsGoDigital
Патент PS5 был случайно обнаружен техническим сайтом LetsGoDigital
Фото: Akket

Несмотря на то, что Sony подтвердила разработку PlayStation 5 и даже показала, как запускаются на видеоигры на ней, внешний дизайн игровой приставки компания до сих пор не продемонстрировала. На днях в Интернете появился поданный Sony патент, который немного приоткрывает завесу тайн о том, как будет выглядеть консоль нового поколения.

Смотрите также в сюжете о том, как обогатиться, играя в компьютерные игры:

Патент был случайно обнаружен техническим сайтом LetsGoDigital, который славится своими реалистичными рендерами неанонсированных устройств до их появления на публике. К примеру, недавно LetsGoDigital показали, как будет выглядеть iPhone 11.

Патент на устройство от Sony, вероятно, PlayStation 5
Патент на устройство от Sony, вероятно, PlayStation 5
Фото: LetsGoDigital

"Электронное устройство Sony" было зарегистрировано 13 августа после того, как Sony подала заявку на патент в мае этого года, и, хотя название не указано, равно как и отсутствуют технические характеристики, устройство, скорее всего, является инструментом для разработки (девкитом) игр под PlayStation 5.

Скорее всего патент является девкитом для PlayStation 5
Скорее всего патент является девкитом для PlayStation 5
Фото: LetsGoDigital

Самой яркой частью этого прототип является его V-образный вентиляционный вырез в центре. Это может быть ссылка на римскую цифру V (пять), которая явно совпадает с порядковым названием PlayStation 5. В другом месте показано наличие большого набора USB-портов для контроллеров, а также, предположительно, кнопка питания и кнопка извлечения для дисковода.

Читайте также:
Sony показала запуск игр на PlayStation 5: видео

Sony утверждает, что в следующей PlayStation произойдет значительный скачок производительности по сравнению с текущими поколением PlayStation 4, которое очень быстро устарело, не успев развернуться в полную силу. Игровая приставка следующего (девятого) поколения будет оснащена 8-ядерным процессором от AMD Ryzen 3 с твердотельным диском сверхвысокой скорости, и графикой Radeon Navi. Вся эта мощь может объяснить большое количество вентиляционных отверстий в патенте.

Техническое особенности утвержденного таинственного патента от Sony в сравнении с PlayStation 4
Техническое особенности утвержденного таинственного патента от Sony в сравнении с PlayStation 4
Фото: LetsGoDigital

Конечно, нет никаких гарантий, что PlayStation 5 будет выглядеть примерно так, ведь с точки зрения дизайна такая приставка выглядит малопривлекательно и громоздко. Точно узнаем, когда консоль наконец-то будет анонсирована публике, что почти наверняка случится в средине 2020 года.

Напомним, что ранее iPhone связали с гаджетом 35-летней давности. Также весной был представлен концепт Sony PlayStation 5 на основе современных тенденций дизайна.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Игра Cyberpunk 2077 будет работать на слабых компьютерах Спидран: установлен рекорд быстрого прохождения Super Mario Nintendo Switch: сколько держит заряд новая игровая приставка Grand Theft Auto 6: озвучена дата релиза  
игры патент игровая приставка PlayStation Sony Playstation
Источник: LetsGoDigital
Реклама

Новости партнеров

10 прозрачных животных, которые действительно существуют. Фото
10 прозрачных животных, которые действительно существуют. Фото
Овощная диета Юлии Ковальчук — избавляет от 5 лишних кг за 3 дня
Овощная диета Юлии Ковальчук — избавляет от 5 лишних кг за 3 дня
Жанна Бадоева беременна? Ведущая показала выпирающий животик
Жанна Бадоева беременна? Ведущая показала выпирающий животик
Новые тренды в маникюре и педикюре: идеи летнего дизайна (фото)
Новые тренды в маникюре и педикюре: идеи летнего дизайна (фото)

Популярные статьи

Вчера, 16:12Fun

"Грязные танцы" украинки в фонтане попали на видео

Вчера, 15:30Шоу-бизнес

Софии Ротару приписывают роман с экс-бойфрендом Татьяны Булановой: фото

Вчера, 11:01Шоу-бизнес

Алла Пугачева в молодости: в сети появились раритетные кадры

20 августаТехно

Гигантский шар из космоса ночью осветил остров: что это было

20 августаTravel

Forbes назвал украинский город, куда лучше поехать вместо Парижа

20 августаFun

Медведица с крыльями: в Чернобыле нашли необычное существо (фото)

20 августаFun

Акула вырвала огромный улов из рук рыбака: видео

20 августаПсихология

Гороскоп на 20 августа: все знаки зодиака

19 августаEvents

Выходные дни и праздники в августе 2019 года в Украине

19 августаEvents

Преображение Господне 2019: что можно и что нельзя делать в этот день

19 августаFun

19 августа: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

19 августаFun

Жених после свадьбы забыл имя невесты

19 августаШоу-бизнес

Стоимость впечатляет: во сколько Алине Гросу обошлась свадьба

19 августаFun

Яблочный Спас 2019 – красивые поздравления и открытки

19 августаFun

Яблочный Спас 2019: что нельзя делать в праздник

19 августаFood

День Независимости 2019: блюда украинской кухни, которые стоит попробовать каждому иностранцу

Новости партнеров

Велосипедистка дня: трековая велогонщица Орла Уолш
Велосипедистка дня: трековая велогонщица Орла Уолш
Колбаса может вызвать опасную инфекцию. Умирает каждый 5-й
Колбаса может вызвать опасную инфекцию. Умирает каждый 5-й
Тревожный сигнал: тошнота во время или после пробежки
Тревожный сигнал: тошнота во время или после пробежки
Умер популярный российский актер, сын известного режиссера
Умер популярный российский актер, сын известного режиссера
10 продуктов, которые помогают сбросить вес
10 продуктов, которые помогают сбросить вес
6 привычек, которые программируют на бедность
6 привычек, которые программируют на бедность
Отечественные суперфуды: мед, лен и свекла
Отечественные суперфуды: мед, лен и свекла
Простые и вкусные рецепты: как приготовить малиновое суфле
Простые и вкусные рецепты: как приготовить малиновое суфле