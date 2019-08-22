Sony рассекретила дизайн PlayStation 5: фото

Патент Sony приоткрывает завесу тайн внешнего вида PlayStation 5

Патент PS5 был случайно обнаружен техническим сайтом LetsGoDigital Фото: Akket

Несмотря на то, что Sony подтвердила разработку PlayStation 5 и даже показала, как запускаются на видеоигры на ней, внешний дизайн игровой приставки компания до сих пор не продемонстрировала. На днях в Интернете появился поданный Sony патент, который немного приоткрывает завесу тайн о том, как будет выглядеть консоль нового поколения.

Смотрите также в сюжете о том, как обогатиться, играя в компьютерные игры:

Патент был случайно обнаружен техническим сайтом LetsGoDigital, который славится своими реалистичными рендерами неанонсированных устройств до их появления на публике. К примеру, недавно LetsGoDigital показали, как будет выглядеть iPhone 11.

Патент на устройство от Sony, вероятно, PlayStation 5 Фото: LetsGoDigital

"Электронное устройство Sony" было зарегистрировано 13 августа после того, как Sony подала заявку на патент в мае этого года, и, хотя название не указано, равно как и отсутствуют технические характеристики, устройство, скорее всего, является инструментом для разработки (девкитом) игр под PlayStation 5.

Скорее всего патент является девкитом для PlayStation 5 Фото: LetsGoDigital

Самой яркой частью этого прототип является его V-образный вентиляционный вырез в центре. Это может быть ссылка на римскую цифру V (пять), которая явно совпадает с порядковым названием PlayStation 5. В другом месте показано наличие большого набора USB-портов для контроллеров, а также, предположительно, кнопка питания и кнопка извлечения для дисковода.

Sony утверждает, что в следующей PlayStation произойдет значительный скачок производительности по сравнению с текущими поколением PlayStation 4, которое очень быстро устарело, не успев развернуться в полную силу. Игровая приставка следующего (девятого) поколения будет оснащена 8-ядерным процессором от AMD Ryzen 3 с твердотельным диском сверхвысокой скорости, и графикой Radeon Navi. Вся эта мощь может объяснить большое количество вентиляционных отверстий в патенте.

Техническое особенности утвержденного таинственного патента от Sony в сравнении с PlayStation 4 Фото: LetsGoDigital

Конечно, нет никаких гарантий, что PlayStation 5 будет выглядеть примерно так, ведь с точки зрения дизайна такая приставка выглядит малопривлекательно и громоздко. Точно узнаем, когда консоль наконец-то будет анонсирована публике, что почти наверняка случится в средине 2020 года.

Напомним, что ранее iPhone связали с гаджетом 35-летней давности. Также весной был представлен концепт Sony PlayStation 5 на основе современных тенденций дизайна.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram