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Sony расширила возможности PlayStation 4 новым аксессуаром

Компания Sony представила аксессуар для геймпада DualShock 4, который добавляет контроллеру две новые кнопки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:50

Компания Sony под конец 2019 года внезапно анонсировала очень удобный аксессуар для PlayStation 4. Гаджет предназначен для крепления к геймпаду DualShock 4 и расширяет его функциональные возможности.

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Аксессуар получил название Back Button Attachment. Он крепится к нижней задней части геймпада и содержит две дополнительные кнопки и сенсорный OLED-дисплей. Новые кнопки не расширяют функционал, а просто дублируют существующие. К примеру, Back Button Attachment поможет реализовать невозможный ранее прием в шутерах – прыжок со стрельбой одновременно, что было невозможно сделать на геймпаде стандартным способом.

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Новые кнопки можно переназначать прямо на самом аксессуаре, а также сохранять до трех конфигураций и переключаться между ними на лету. В Северной Америке аксессуар должен поступить в продажу 23 января (цена составит 30 долларов), в Европе — 14 февраля (цена составит 30 евро).

Напомним, что ранее была обнаружена важная подсказка в расшифровке даты выхода GTA 6. Также на прошлой неделе Microsoft анонсировала игровую приставку Xbox Series X для 2020 года.

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Источник: Популярная Механика
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