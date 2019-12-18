Sony расширила возможности PlayStation 4 новым аксессуаром

Компания Sony представила аксессуар для геймпада DualShock 4, который добавляет контроллеру две новые кнопки

Компания Sony под конец 2019 года внезапно анонсировала очень удобный аксессуар для PlayStation 4. Гаджет предназначен для крепления к геймпаду DualShock 4 и расширяет его функциональные возможности.

Смотрите также в сюжете о том, как обогатиться играя в компьютерные игры:

Аксессуар получил название Back Button Attachment. Он крепится к нижней задней части геймпада и содержит две дополнительные кнопки и сенсорный OLED-дисплей. Новые кнопки не расширяют функционал, а просто дублируют существующие. К примеру, Back Button Attachment поможет реализовать невозможный ранее прием в шутерах – прыжок со стрельбой одновременно, что было невозможно сделать на геймпаде стандартным способом.

Новые кнопки можно переназначать прямо на самом аксессуаре, а также сохранять до трех конфигураций и переключаться между ними на лету. В Северной Америке аксессуар должен поступить в продажу 23 января (цена составит 30 долларов), в Европе — 14 февраля (цена составит 30 евро).

Напомним, что ранее была обнаружена важная подсказка в расшифровке даты выхода GTA 6. Также на прошлой неделе Microsoft анонсировала игровую приставку Xbox Series X для 2020 года.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.