Sony рассылает игровые приставки PlayStation 5 бесплатно

Разработчики положительно отзываются о комплектах для разработки PlayStation 5

Игровая приставка от Sony появится в продаже через 2-3 года Фото: Player Next Level

Компания Sony сейчас активно занята разработкой игровой приставки PlayStation 5, девкиты (аппаратный набор для разработчиков) которой уже бесплатно рассылают внутренним игровым студиям. Об этом поведал аналитик игровой исследовательской компании Niko Дэниел Ахмад.

Более того, по словам аналитика, разработчики, получившие девкиты положительно отзываются о "железе" игровой приставки следующего поколения. Правда, остается неясной причина восторга: то ли там очень мощная аппаратная начинка, то ли средство разработки игр под нее улучшено путем упрощения архитектуры.

Читайте также В World of Tanks появился новый режим боев на роботах

Дэниел также утверждает, что для PlayStation 5 уже сейчас активно разрабатывают два эксклюзивных проекта, а также игры нового поколения, которые в упрощенном виде также появятся на PlayStation 4. Впрочем, Sony может и вовсе отказаться от версий для PS4.

Аналитики утверждают, что игровая приставка нового поколения от Sony будет анонсирована в 2020 году, а появится в продаже годом позже.

Насколько опасны компьютерные игры:

Напомним, что во Франции парню в магазине продали PlayStation 4 за копейки. А вчера случилось массовое "вымирание" игровых приставок от Microsoft.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram