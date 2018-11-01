Sony раздает бесплатно владельцам PlayStation 4 дорогие игры

Японская компания расщедрилась на целых шесть игр, две из которых являются настоящими хитами

Игры будут доступны для загрузки весь ноябрь. Фото: yukle.mobi

Компания Sony раскрыла подборку бесплатных игр на ноябрь 2018 по подписке PlayStation Plus. После скучного октября, компания расщедрилась на целых шесть игр, две из которых являются хитами.

Владельцев PlayStation 4 ждут сразу шесть качественных видеоигр: Yakuza Kiwami, Bulletstorm: Full Clip Edition, Jackbox Party Pack 2, Arkedo Series, Burly Men At Sea и Roundabout. До самого конца ноября жители всех стран мира, включая Украину, смогут скачать их совершенно бесплатно.

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Однако, чтобы получить из безвозмездно, необходимо приобрести подписку PS+, ежемесячная стоимость которой составляет 249 гривен.

Напомним, что в августе Sony раздавала владельцам PlayStation 4 самую провальную игру года. Вместе с тем Sony прекращает выпуск PlayStation 4.