Sony разработала сверхкачественную камеру для смартфонов

Фотокамера IMX586 с технологией Quad Bayer появится в смартфоне Sony Xperia XZ3

Первые смартфоны с такой фотокамерой появятся в сентябре 2018 года. Фото: at1987.com

Японская компания Sony представила самую современную и технологически совершенную фотокамеру для смартфонов под названием IMX586.

Главным достоинством этого фотосенсора является сверхвысокое разрешение матрицы в 48 мегапикселей, при этом размер каждого пикселя составляет 0,8 мкм.

Фотокамера будет устанавливаться на смартфоны, начиная с сентября 2018 года. Первой моделью, которая ее получит будет Sony Xperia XZ3.

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Чтобы понять, насколько качественными получаются снимки на такую фотокамеру, достаточно взглянуть на пример ниже.

На полученном снимке можно разглядеть даже самые мелкие детали, невидимые невооруженным глазом. NordicHardware

При этом цифровой зум не будет искажать фотоснимки, как это сейчас наблюдается у обычных смартфонов.

В сенсоре IMX586 реализуется матрица 2x2 с технологией Quad Bayer. Таким образом, он объединяет четыре пикселя, выдавая эквивалент 12-мегапиксельного сенсора с крупными пикселями 1,6мкм.

Технология Quad Bayer NordicHardware

Более того, фотосенсор IMX586 в ночное время позволяет добиться низкого уровня шума для фотографий и видео. В течение дня или в хорошо освещенной среде, камера вернется к обычной обработке сигнала при разрешении 48 МП.

Напомним, что IMX586 является преемником 40-мегапиксельного сенсора, используемого в Huawei P20 Pro, который также получил поддержку технологии Quad Bayer.