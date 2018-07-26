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Sony разработала сверхкачественную камеру для смартфонов

Фотокамера IMX586 с технологией Quad Bayer появится в смартфоне Sony Xperia XZ3

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 13:53
Первые смартфоны с такой фотокамерой появятся в сентябре 2018 года. Фото: at1987.com
Первые смартфоны с такой фотокамерой появятся в сентябре 2018 года. Фото: at1987.com

Японская компания Sony представила самую современную и технологически совершенную фотокамеру для смартфонов под названием IMX586.

Главным достоинством этого фотосенсора является сверхвысокое разрешение матрицы в 48 мегапикселей, при этом размер каждого пикселя составляет 0,8 мкм.

Фотокамера будет устанавливаться на смартфоны, начиная с сентября 2018 года. Первой моделью, которая ее получит будет Sony Xperia XZ3.

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Чтобы понять, насколько качественными получаются снимки на такую фотокамеру, достаточно взглянуть на пример ниже. 

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На полученном снимке можно разглядеть даже самые мелкие детали, невидимые невооруженным глазом.
NordicHardware

При этом цифровой зум не будет искажать фотоснимки, как это сейчас наблюдается у обычных смартфонов.

В сенсоре IMX586 реализуется матрица 2x2 с технологией Quad Bayer. Таким образом, он объединяет четыре пикселя, выдавая эквивалент 12-мегапиксельного сенсора с крупными пикселями 1,6мкм.

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Технология Quad Bayer
NordicHardware

Более того, фотосенсор IMX586 в ночное время позволяет добиться низкого уровня шума для фотографий и видео. В течение дня или в хорошо освещенной среде, камера вернется к обычной обработке сигнала при разрешении 48 МП.

Напомним, что IMX586 является преемником 40-мегапиксельного сенсора, используемого в Huawei P20 Pro, который также получил поддержку технологии Quad Bayer.

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