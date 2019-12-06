Sony сдалась и не выпустит новых портативных игровых приставок PlayStation

Sony Interactive Entertainment не будет выпускать PS Vita 2

PS Vita 2 ждать не стоит Фото: Unsplash

На днях компания Sony отметила 25-летие игровых приставок PlayStation. В интервью изданию Game Informer, глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан заявил, что компания не намерена выпускать новую портативную игровую приставку PlayStation, таким образом в этом направлении был поставлен "крест". Сейчас на рынке портативных консолей безраздельно царствует Nintendo.

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"PlayStation Vita была выдающейся во многих отношениях, и предоставляемый ею игровой опыт был великолепен. Но этот бизнес нам больше не интересен", – прокомментировал Джим Райан.

В 2004 году Sony решила покорить рынок портативных приставок своим детищем PlayStation Portable. Эта "портативка" завоевала огромный успех у пользователей, продавшись тиражом более 80 миллионов экземпляров. Но преемница PlayStation Vita, вышедшая в 2012 году, хоть и была технически совершеннее, обладала сенсорным экраном, двумя аналоговыми стиками, мощным аппаратным оснащением и тыльной тач-поверхностью, но провалилась в продажах. На 2017 год было реализовано всего 15,3 миллиона устройств. Поддержка Vita была окончательно прекращена в марте этого года.

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В свою очередь Nintendo Switch, выпущенная всего 2 года назад и получившая более дешевую версию Lite в этом году, по-прежнему остается одной из самых популярных консолей в мире. По состоянию на 30 июня Nintendo продала почти 38 миллионов устройств Switch. Сейчас игровая приставка нацелилась на игровой рынок Китая, что только усилило пессимизм Sony в отношении каких-либо попыток вернуться на рынок портативных приставок.

Напомним, что ранее в Steam стартовали продажи игры Red Dead Redemption 2. В то же время Sony сама призналась, что PlayStation 5 не спасет игры от "тормозов и глюков".

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