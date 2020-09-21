Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Sony создала смартфон Xperia 5 II с невероятно плавным дисплеем

Сегодня, 09:29

Высокочастотный дисплей нового Sony Xperia 5 II выдает развертку в 120 Гц и частотой дискретизации сенсора 240 Гц

В прошлом году смартфоны Sony начали исчезать из продажи. Эксперты предрекали закрытие японского подразделения по выпуску смартфонов. Но Sony не сдалась и вернулась, чтобы порадовать поклонников своими новинками.

Свежий смартфон Sony Xperia 5 II оказался "нафарширован" по последнему слову техники, главной изюминкой которого стал высокочастотный дисплей с разверткой в 120 Гц вместе с частотой отклика на касание до 240 Гц.

Sony Xperia 5 II (Mark 2)
Sony Xperia 5 II (Mark 2)
Фото: CNET

Телефон получил впечатляющий 6,1-дюймовый 4K OLED-экран с расширенным динамическим диапазоном HDR10 и соотношением сторон 21:9. Однако, чтобы выдать такую суперплавную картинку в 120 Гц, разрешение экрана пришлось снизить до Full HD+.

Смотрите также в сюжете о том, как "сливают" телефоны звезд шоу-бизнеса:

Sony Xperia 5 II также может похвастаться стандартным разъемом для наушников 3,5 мм, стереодинамиками и множеством передовых технологий обработки звука и апскейлинга. Внутри смартфона установлен процессор Snapdragon 865, 8 ГБ оперативной памяти, накопитель на 128 или 256 ГБ и аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки (до 50% за полчаса).

Sony Xperia 5 II (Mark 2)
Sony Xperia 5 II (Mark 2)
Фото: CNET

Камера Sony Xperia 5 II (Mark 2) тройная — с сенсорами по 12 Мп, в том числе модулем, обеспечивающим 3-кратный оптический зум с оптической стабилизацией изображения. Поддерживается съёмка в форматах JPG и RAW, а замедленное видео с разрешением 4K снимается в режиме HDR при 120 кадрах в секунду. Автофокусировка по глазам срабатывает как на людях, так и животных.

Sony Xperia 5 II (Mark 2)
Sony Xperia 5 II (Mark 2)
Фото: SlashLeaks

Корпус устройства защищен от проникновения воды и пыли по стандартам IP68 и IPX5. Экран и задняя панель покрыты стеклом Corning Gorilla шестого поколения. Xperia 5 II (Mark 2) начнет продаваться в Европе в VI квартале 2020 года по цене 900 евро. Будет ли он доступен в Украине, пока неизвестно.

Напомним, что ранее "живая" Sony PlayStation 5 ошеломила игроков нелепым дизайном. В то же время Sony озвучила цены и дату выхода PlayStation 5 в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
фотокамера sony экран смартфоны дисплей процессор
Источник: Techadvisor
Реклама

Новости партнеров

Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Жерсон Родрігес почав зустрічатися з українською тенісисткою
Жерсон Родрігес почав зустрічатися з українською тенісисткою
Прикутий до ліжка Моїсеєв став повним жебраком
Прикутий до ліжка Моїсеєв став повним жебраком
Пирог на скорую руку со сливами: самый легкий рецепт выпечки
Пирог на скорую руку со сливами: самый легкий рецепт выпечки

Популярные статьи

Сегодня, 09:26Events

Рождество Пресвятой Богородицы: что ни в коем случае нельзя делать в этот праздник

Сегодня, 05:20Events

С Рождеством Пресвятой Богородицы: нежные картинки и открытки с великим церковным праздником

Сегодня, 00:31Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в четвертом эфире

Сегодня, 00:10Шоу-бизнес

Экс-холостяк Сергей Мельник признался, что в финале романтического шоу выбрал не ту девушку

Вчера, 10:22Events

Сегодня Всемирный День отца-2020: что означает праздник

Вчера, 09:41Events

День Благодарения в Украине-2020: история и традиции праздника

Вчера, 05:44Психология

Гороскоп на сегодня 20 сентября: Водолею нужно начать действовать, а Рыбам – сбавить обороты

Вчера, 05:05Events

20 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

19 сентябряТехно

Чем старые мобилки лучше смартфонов: ТОП-5 превосходных функций

19 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 19 сентября: Овна ждет благоприятный день в делах, а Тельцу нужно научиться балансировать

18 сентябряШоу-бизнес

Анна Седокова тайно вышла замуж за Яниса Тимму

18 сентябряСтиль

Сама элегантность: королева Летиция появилась на публике в лаконичном синем платье

18 сентябряШоу-бизнес

Дочь Любови Успенской засняли в Лос-Анджелесе, когда та медитировала, сидя на асфальте

18 сентябряТехно

Смартфоны Huawei массово скупают – в чем причина

18 сентябряEvents

Еврейский Новый год: поздравления в прозе, стихах, картинках и смс

18 сентябряEvents

Еврейский Новый год-2020: дата, история и традиции

Новости партнеров

Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Семенович в платье с декольте соблазнила известного россиянина
Семенович в платье с декольте соблазнила известного россиянина
Жерсон Родрігес почав зустрічатися з українською тенісисткою
Жерсон Родрігес почав зустрічатися з українською тенісисткою
Пирог на скорую руку со сливами: самый легкий рецепт выпечки
Пирог на скорую руку со сливами: самый легкий рецепт выпечки
Стали известны результаты вскрытия Валентины Легкоступовой
Стали известны результаты вскрытия Валентины Легкоступовой
Прикутий до ліжка Моїсеєв став повним жебраком
Прикутий до ліжка Моїсеєв став повним жебраком
Друга хвиля коронавірусу: вчені розповіли про нові симптоми
Друга хвиля коронавірусу: вчені розповіли про нові симптоми
Внешность Заворотнюк изменилась до неузнаваемости
Внешность Заворотнюк изменилась до неузнаваемости

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять