Sony создала смартфон Xperia 5 II с невероятно плавным дисплеем

Высокочастотный дисплей нового Sony Xperia 5 II выдает развертку в 120 Гц и частотой дискретизации сенсора 240 Гц

В прошлом году смартфоны Sony начали исчезать из продажи. Эксперты предрекали закрытие японского подразделения по выпуску смартфонов. Но Sony не сдалась и вернулась, чтобы порадовать поклонников своими новинками.

Свежий смартфон Sony Xperia 5 II оказался "нафарширован" по последнему слову техники, главной изюминкой которого стал высокочастотный дисплей с разверткой в 120 Гц вместе с частотой отклика на касание до 240 Гц.

Sony Xperia 5 II (Mark 2) Фото: CNET

Телефон получил впечатляющий 6,1-дюймовый 4K OLED-экран с расширенным динамическим диапазоном HDR10 и соотношением сторон 21:9. Однако, чтобы выдать такую суперплавную картинку в 120 Гц, разрешение экрана пришлось снизить до Full HD+.

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Sony Xperia 5 II также может похвастаться стандартным разъемом для наушников 3,5 мм, стереодинамиками и множеством передовых технологий обработки звука и апскейлинга. Внутри смартфона установлен процессор Snapdragon 865, 8 ГБ оперативной памяти, накопитель на 128 или 256 ГБ и аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки (до 50% за полчаса).

Sony Xperia 5 II (Mark 2) Фото: CNET

Камера Sony Xperia 5 II (Mark 2) тройная — с сенсорами по 12 Мп, в том числе модулем, обеспечивающим 3-кратный оптический зум с оптической стабилизацией изображения. Поддерживается съёмка в форматах JPG и RAW, а замедленное видео с разрешением 4K снимается в режиме HDR при 120 кадрах в секунду. Автофокусировка по глазам срабатывает как на людях, так и животных.

Sony Xperia 5 II (Mark 2) Фото: SlashLeaks

Корпус устройства защищен от проникновения воды и пыли по стандартам IP68 и IPX5. Экран и задняя панель покрыты стеклом Corning Gorilla шестого поколения. Xperia 5 II (Mark 2) начнет продаваться в Европе в VI квартале 2020 года по цене 900 евро. Будет ли он доступен в Украине, пока неизвестно.

Напомним, что ранее "живая" Sony PlayStation 5 ошеломила игроков нелепым дизайном. В то же время Sony озвучила цены и дату выхода PlayStation 5 в Украине.

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