Sony возродила "мертвую" PlayStation 3

Игровая приставка PlayStation 3 получила свежее обновление до версии 4.85

PlayStation 3 была снята с производства в 2017 году, но получает обновления безопасности Фото: Unsplash

Игровой мир последнее время акцентирует свое внимание на PlayStation 5 и по крупицам собирает всю информацию о новой игровой приставке. Однако Sony неожиданно для всех решила вернуться на поколение назад и вспомнила о "похороненной" PlayStation 3, для которой внезапно выпустила обновление.

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Несмотря на то, что PlayStation 3 была снята с производства в 2017 году, до сих пор множество игроков пользуются ею. Те, кто часто выходит в сетевой сервис PSN, получили уведомление с требованием обновить игровую приставку до версии 4.85. Каких-либо новых возможностей или настроек не добавляется, патч несет на себе простые "улучшения производительности системы", а также уязвимость в системе безопасности, вероятно, для борьбы со взломом.

PlayStation 3 давно не пользуется особой популярностью, не зря Sony прекратил ее производство спустя 11 лет после выхода. Тем не менее, у нее остается огромная база активных пользователей, ведь в мире насчитывается 80 млн. проданных консолей. Очевидно, что у японской корпорации до сих пор есть символическая команда, которая занимается безопасностью и поддержкой PlayStation 3.

Напомним, что ранее был представлен концепт Sony PlayStation 5 на основе современных тенденций дизайна. Также недавно была озвучена дата релиза Grand Theft Auto 6.

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