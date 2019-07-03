Sony Walkman: первому плееру исполнилось 40 лет

Дебютировавший в июле 1979 года плеер Sony Walkman отмечает 40-летний юбилей – в чем был его секрет успеха

Walkman в свое время стало именем нарицательным Фото: CNN

Apple часто приписывают революцию в индустрии портативной музыки. Плеер iPod действительно помог подключить к музыке целое поколение молодых людей, но это было далеко не первое устройство, которое сделало музыку по-настоящему портативной. Если посмотреть дальше в историю, то вы обнаружите серию кассетных плееров Sony Walkman, дебютировавших в июле 1979 года – 40 лет назад.

Смотрите также в сюжете о том, как украинские дети оказались в шоке от ретро-гаджетов:

Walkman в свое время стало именем нарицательным. В Европе и США слово Walkman ассоциировалось именно с "плеером". Этот портативный гаджет впервые в истории позволил потребителям брать с собой любимые музыкальные композиции, не прибегая к услугам радиостанций. Потребитель мог слушать музыку, где угодно, лишь бы заряда батареек хватило. 40 лет назад это был действительно революционный портативный аппарат, который подчеркнул индивидуальность миллионов.

Что характерно, Sony Walkman не был первым портативным музыкальным плеером, появившимся на рынке, однако он был доступным и не таким громоздким, как конкуренты вроде такие немецкого Stereobelt. Sony продолжила разработку более портативных музыкальных устройств, включая Walkman II 1981 года и Discman 1984 года.

В начале 00-х Apple полностью сместила Sony с позиции лидера на рынке аудиоплееров. Однако любители "теплых ламповых" устройств вспоминают эти плееры с любовью, ведь Walkman у них до сих пор ассоциируется с молодостью, модой и свободой.

Напомним, что ранее Всемирная паутина отпраздновала свое 30-летие. В свою очередь Google устроила самые масштабные изменения за 20 лет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram