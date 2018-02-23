Совершенно не секретно: Илон Маск назвал пароль от глобального интернета

Сегодня, 14:40

За сутки пост Маска собрал около шести тысяч репостов и более 41 тысячи лайков

Илон Маск. Фото: instagram.com/elonmusk
Илон Маск. Фото: instagram.com/elonmusk

Владелец компании SpaceX Илон Маск раскрыл секретную комбинацию символов для получения доступа к глобальному интернету.

Об этом он написал шуточный пост в Twitter.

"Никому не говорите, пароль от WiFi — "марсиане"", — говорится в сообщении.

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Примечательно, что за сутки пост Маска собрал около 6 тысяч репостов и более 41 тысячи лайков. В комментариях пользователи соцсети похвалили чувство юмора миллиардера.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что SpaceX запустила ракету для создания глобального интернета. На орбите пока только два из нескольких тысяч подобных устройств.

Сообщалось, что система спутниковой связи Starlink, которую разработал Маск, включает почти 4,5 тысячи спутников, которые будут перемещаться на высоте 1,1-1,3 тысячи километров.
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Источник:

"Сегодня"

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