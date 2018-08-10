Создан самый дешевый смартфон стоимостью 10 долларов

Новинка под названием Ulefone S1 работает под управлением Android Go и является вполне работоспособным смартфоном

Смартфон стоимостью 9,90 начнут продавать 10 августа

Китайская компания Ulefone сделала эксперимент и создала сверхбюджетный смартфон стоимостью чуть менее 10 долларов США. Новинка под названием Ulefone S1 работает под управлением Android и является вполне работоспособным смартфоном для повседневного использования.

Ulefone S1 Ulefone

Однако в Ulefone S1 используется облегченная версия Android 8.1 – Android Go, разработанная специально под недорогие устройства с ограниченным объемом оперативной памяти. Поэтому приложения от обычного Android на нем не работают. Для них создан отдельный магазин приложений – Go Play.

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С технический точки зрения, смартфон оказался самым бюджетным. В Ulefone S1 используется процессор MT6580 с частотой 1,3 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ флэш-памяти. основная камера — сдвоенная на датчиках разрешением 8 и 5 Мп. Разрешение фронтальной камеры — 5 Мп. Даже есть функция распознавания лиц. Питание обеспечивает аккумулятор емкостью 3000 мАч.

Продажи устройства начались с сегодняшнего дня по цене 9,90 долларов.

Напомним, что ранее Xiaomi выпустили убийцу iPad Mini, а миллион смартфонов Xiaomi Black Shark раскупили за секунды.