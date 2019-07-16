Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Создан самый мощный процессор для смартфонов от Qualcomm

Решение Snapdragon 855 Plus оптимизировано для игровых смартфонов и виртуальной реальности

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:40
Первые смартфоны со Snapdragon 855 Plus появятся уже в этом году
Первые смартфоны со Snapdragon 855 Plus появятся уже в этом году
Фото: Pocket-Lint

Компания Qualcomm официально показала миру новый мобильный процессор, который будет применяется во многих топовых смартфонах 2019-2020 годов – Snapdragon 855 Plus. Вопреки ожиданиям увидеть Snapdragon 865, производитель просто выкатил улученную версию текущего флагманского чипа.

Смотрите также в сюжете о том, как управлять бизнесом через смартфон:

Напомним конфигурацию Snapdragon 855: это восемь ядер Kryo 485 с тактовой частотой от 1,80 ГГц до 2,84 ГГц и графический ускоритель Adreno 640 с частотой 585 МГц. Поддерживается работа с оперативной памятью LPDDR4Х. Производственные нормы — 7 нанометров.

Решение Snapdragon 855 Plus, как отмечается, оптимизировано для игровых смартфонов и устройств виртуальной реальности. От прародителя чип отличается повышенными частотами.  Так, частота вычислительных ядер теперь достигает 2,96 ГГц. На однопоточных задачах это обеспечивает прирост производительности приблизительно на 4,2%.

Читайте также
Мощнейший процессор для Android не смог победить iPhone XS

Что касается графической подсистемы, то её частота поднята до 672 МГц. Говорится об увеличении быстродействия примерно на 15 %.  Прочие характеристики остались неизменными. Это, в частности, поддержка оперативной памяти LPDDR4Х-2133 и интегрированный сотовый модем Snapdragon X24 LTE (Category 20).  Первые устройства на платформе Snapdragon 855 Plus увидят свет в ближайшие недели.

Напомним, что ранее ноутбук с процессором от смартфона выдал фантастические результаты. А недавно в Китае создали быстрый процессор для дешевых смартфонов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Huawei без Android: опубликовано название новой операционной системы Бесполезные смартфоны массово скупают: эксперты узнали зачем Фанатов огорчило решение Xiaomi обновить MIUI Xiaomi пристыдили за выпуск дешевого селфи-смартфона
будущее игры чип смартфоны процессор
Источник: 3dnews
Реклама

Новости партнеров

Армянский пирог «Закуска»: невероятно вкусная выпечка
Армянский пирог «Закуска»: невероятно вкусная выпечка
Топ-10 пород собак для ленивых хозяев
Топ-10 пород собак для ленивых хозяев
Секрет диеты
Секрет диеты "5+" от Клаудии Шиффер
Нет - лишнему весу: как правильно сочетать продукты
Нет - лишнему весу: как правильно сочетать продукты

Популярные статьи

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 16 июля: все знаки зодиака

Вчера, 19:13Шоу-бизнес

В США найдено тело известного актера и его собаки: подробности

Вчера, 17:15Шоу-бизнес

Неожиданно: Анджелина Джоли попросила Брэда Питта о помощи

Вчера, 16:49Психология

Общий гороскоп на 2019 год по знакам зодиака

Вчера, 12:31Шоу-бизнес

Катя Осадчая показала подросшего сына Ивана

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 15 июля: все знаки зодиака

14 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

14 июляEvents

Когда Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников

14 июляТехно

Страх Эйнштейна: ученые увидели квантовую запутанность

14 июляТехно

Свежая прошивка от Xiaomi ломает смартфоны

14 июляТехно

"Смерть" Windows 7: люди в панике скупают компьютеры

14 июляПсихология

Гороскоп на неделю 14 июля-20 июля для всех знаков зодиака

14 июляFun

14 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

13 июляШоу-бизнес

Свадьба мечты: Регина Тодоренко показала трогательное видео

13 июляШоу-бизнес

Святослав Вакарчук рассказал о конфликте с падчерицей Дианой

13 июляТехно

Мощный заряд: ТОП-5 лучших смартфонов с долговечными батареями

Новости партнеров

Чистый четверг: приметы и что нельзя делать
Чистый четверг: приметы и что нельзя делать
Визначено найкращий вік для народження дитини
Визначено найкращий вік для народження дитини
Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой
Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой
Красотка дня: фитнес-модель Аманда Маноэла на велосипеде. Фото
Красотка дня: фитнес-модель Аманда Маноэла на велосипеде. Фото
Блюдо дня: голубцы-пятиминутка
Блюдо дня: голубцы-пятиминутка
Армянский пирог «Закуска»: невероятно вкусная выпечка
Армянский пирог «Закуска»: невероятно вкусная выпечка
Салат
Салат "Шамаханская царица"
3 секрета идеальных отбивных
3 секрета идеальных отбивных
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь