Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Создан смартфон, способный держать заряд 50 дней

Avenir Telecom в сотрудничестве с Energizer создали смартфон с батареей на 18000 мАч

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:36
Energizer Power Max P18K Pop покажут на MWC 2019
Energizer Power Max P18K Pop покажут на MWC 2019
Фото: 3dnews

Компания Avenir Telecom, которая выпускает смартфоны под брендом Energizer, создала смартфон с самой большой батареей в мире емкостью 18000 мАч. Такой аккумулятор, как утверждает производитель, способен обеспечить заряд смартфону на 50 дней автономной работы (в режиме ожидания).

Модель получила название Energizer Power Max P18K Pop. Внешне это будет 6,2-дюймовый фаблет с экраном Full HD+ и разрешением 1080×2340 пикселей. Внутри будет интегрирован процессор MediaTek Helio P70, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища.

Фронтальная камера Energizer Power Max P18K Pop будет реализована в виде перископа
Фронтальная камера Energizer Power Max P18K Pop будет реализована в виде перископа
Фото: 3dnews

Фронтальная камера состоит из двух сенсоров на 16 и 2 МП, а чтобы избавиться от челки, ее сделали в виде перископа – выезжающей с торца корпуса, как у Vivo NEX. Основная камера состоит из трех модулей: 12+5+2 МП.

Готовый прототип устройства производитель обещает представить на выставке MWC 2019 в Барселоне вместе с еще 25 новыми смартфонами. По слухам, Energizer Power Max P18K Pop в продажу поступит лишь в июне.

Читайте также
Ответ Samsung: Xiaomi создала гибкий смартфон

Ради новенького смартфона люди меняют имена в паспорте:

Напомним что Xiaomi не успевает продавать Redmi Note 7 – люди разметают смартфоны миллионами. Также раньше мы анализировали, почему не стоит покупать дорогие модели смартфонов

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Meizu нанесет ответный удар Xiaomi мощным смартфоном Google разрабатывает смартфон-конструктор Бьют током: Dell срочно отзывает свои аккумуляторы Toyota и Panasonic договорились о совместном производстве аккумуляторов для электромобилей
смартфон android аккумулятор батарея
Источник: gagadget.com
Реклама

Новости партнеров

В каком возрасте лучше рожать: делаем сложный выбор
В каком возрасте лучше рожать: делаем сложный выбор
Покажи парикмахеру: стрижки на среднюю длину волос
Покажи парикмахеру: стрижки на среднюю длину волос
"Я гей": Виторган сделал неожиданное признание
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують

Популярные статьи

Вчера, 15:35Техно

Huawei высмеяли смартфон будущего от Xiaomi

Вчера, 10:35Техно

Во Вселенной нашли таинственное "невидимое" вещество

15 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно успокоиться, а Ракам набраться терпения

15 февраляFun

Сретение Господне: что нельзя делать в этот день

15 февраляШоу-бизнес

Актриса "Дизель шоу" Яна Глущенко рассказала о страшной травме после аварии

15 февраляFun

15 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

15 февраляПсихология

Какие черты характера у женщин привлекают мужчин

15 февраляТехно

Мир в восторге от украинской игры Metro Exodus: видео

15 февраляШоу-бизнес

"Я все равно люблю тебя": Регина Тодоренко отпраздновала День влюбленных без Топалова

15 февраляFun

Весеннее равноденствие в 2019 году: дата и приметы

15 февраляFun

Покойный отец помог дочери стать миллионершей

15 февраляFun

Сексуальную фитнес-модель на пляже укусила свинья: видео

14 февраляFun

Украинец изменил свое тело до неузнаваемости и стал чемпионом: видео

14 февраляШоу-бизнес

"Мне здесь 18": Оля Полякова показала обнаженное фото

14 февраляТехно

Xiaomi не успевает продавать Redmi Note 7

14 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: Раков ждет успех в новых проектах, а Львам нужно контролировать каждое свое слово

Новости партнеров

Редкий кадр! Тина Канделаки показала своего молодого мужа
Редкий кадр! Тина Канделаки показала своего молодого мужа
Умерла психолог проектов
Умерла психолог проектов "МастерШеф" и "Говорит Украина"
Эвелина Бледанс показала на отдыхе роскошную фигуру
Эвелина Бледанс показала на отдыхе роскошную фигуру
Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем
Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем
Ани Лорак и другие: топ-7 самых скандальных разводов
Ани Лорак и другие: топ-7 самых скандальных разводов
Ядвига Поплавская: Не чувствую себя одинокой
Ядвига Поплавская: Не чувствую себя одинокой
До тюрьмы его ставили в один ряд с Магомаевым и Кобзоном
До тюрьмы его ставили в один ряд с Магомаевым и Кобзоном
"Переборщила": нове фото Ані Лорак налякало мережу