Создан смартфон, способный держать заряд 50 дней

Avenir Telecom в сотрудничестве с Energizer создали смартфон с батареей на 18000 мАч

Energizer Power Max P18K Pop покажут на MWC 2019 Фото: 3dnews

Компания Avenir Telecom, которая выпускает смартфоны под брендом Energizer, создала смартфон с самой большой батареей в мире емкостью 18000 мАч. Такой аккумулятор, как утверждает производитель, способен обеспечить заряд смартфону на 50 дней автономной работы (в режиме ожидания).

Модель получила название Energizer Power Max P18K Pop. Внешне это будет 6,2-дюймовый фаблет с экраном Full HD+ и разрешением 1080×2340 пикселей. Внутри будет интегрирован процессор MediaTek Helio P70, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища.

Фронтальная камера Energizer Power Max P18K Pop будет реализована в виде перископа Фото: 3dnews

Фронтальная камера состоит из двух сенсоров на 16 и 2 МП, а чтобы избавиться от челки, ее сделали в виде перископа – выезжающей с торца корпуса, как у Vivo NEX. Основная камера состоит из трех модулей: 12+5+2 МП.

Готовый прототип устройства производитель обещает представить на выставке MWC 2019 в Барселоне вместе с еще 25 новыми смартфонами. По слухам, Energizer Power Max P18K Pop в продажу поступит лишь в июне.

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