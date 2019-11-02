Создан сверхскоростной SSD накопитель объемом 1 ТБ

GOODRAM создали сверхскоростной SSD нового поколения

IRDM PRO gen. 2 работают на флэш-памяти 3D TLC Фото: ITC

Бренд GOODRAM в Украине представил сверхскоростные SSD диски IRDM PRO gen. 2. Новинки являются одними из самых быстрых твердотельных накопителей на интерфейсе SATA, а также надежными благодаря переходу на флэш-память 3D TLC вместо чипов MLC, использовавшихся в устройствах первого поколения.

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Новая модель твердотельного накопителя IRDM PRO gen. 2 выполнена в 2,5-дюймовом форм-факторе и подключается к компьютеру через стандартный порт SATA III. Сам SSD способен достигать высокой скорости чтения до 555 МБ/с, что является предельным для этого интерфейса. Скорость записи составляет не менее высокие 535 МБ/с. Количество операций ввода/вывода в секунду тоже находится на высоком уровне 92000 и 86000 для случайных операций чтения и записи, соответственно.

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Высокой емкости накопителя в 1 ТБ достаточно не только для установки операционной системы и всех необходимых программ, но также и для хранения фотографий, фильмов и других данных или для установки и быстрого запуска современных ресурсоемких игр.

GOODRAM IRDM PRO gen. 2 Фото: ITC

IRDM PRO gen. 2 (IRP-SSDPR-S25C-01T) емкостью 1 ТБ поступил в продажу в Украине 1 ноября по цене около 170 долларов (4200 гривен).

Напомним, что ранее Samsung создала супер быстрый накопитель нового поколения. Также потребители заметили, что в 2019 году SSD накопители резко упали в цене.

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