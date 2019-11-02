Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Создан сверхскоростной SSD накопитель объемом 1 ТБ

GOODRAM создали сверхскоростной SSD нового поколения

Евгений Опанасенко
Сегодня, 23:55
IRDM PRO gen. 2 работают на флэш-памяти 3D TLC
IRDM PRO gen. 2 работают на флэш-памяти 3D TLC
Фото: ITC

Бренд GOODRAM в Украине представил сверхскоростные SSD диски IRDM PRO gen. 2. Новинки являются одними из самых быстрых твердотельных накопителей на интерфейсе SATA, а также надежными благодаря переходу на флэш-память 3D TLC вместо чипов MLC, использовавшихся в устройствах первого поколения.

Смотрите также в сюжете о том, как Билл Гейтс воплощал тайный план компьютерной революции:

Новая модель твердотельного накопителя IRDM PRO gen. 2 выполнена в 2,5-дюймовом форм-факторе и подключается к компьютеру через стандартный порт SATA III. Сам SSD способен достигать высокой скорости чтения до 555 МБ/с, что является предельным для этого интерфейса. Скорость записи составляет не менее высокие 535 МБ/с. Количество операций ввода/вывода в секунду тоже находится на высоком уровне 92000 и 86000 для случайных операций чтения и записи, соответственно.

Читайте также:
Карты памяти преодолели недостижимый объем в 1 ТБ

Высокой емкости накопителя в 1 ТБ достаточно не только для установки операционной системы и всех необходимых программ, но также и для хранения фотографий, фильмов и других данных или для установки и быстрого запуска современных ресурсоемких игр.

GOODRAM IRDM PRO gen. 2
GOODRAM IRDM PRO gen. 2
Фото: ITC

IRDM PRO gen. 2 (IRP-SSDPR-S25C-01T) емкостью 1 ТБ поступил в продажу в Украине 1 ноября по цене около 170 долларов (4200 гривен).

Напомним, что ранее Samsung создала супер быстрый накопитель нового поколения. Также потребители заметили, что в 2019 году SSD накопители резко упали в цене.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Microsoft запретила удалять Windows 10 Red Dead Redemption 2 потребует 150 ГБ места на жестком диске MacOS Catalina вышла: как скачать и установить Microsoft сломала Windows 10 свежим обновлением
компьютеры диск жесткий диск накопитель SSD
Источник: ITC
Реклама

Новости партнеров

Как правильно варить куриную грудку: Топ-8 советов
Как правильно варить куриную грудку: Топ-8 советов
Ленивый пирог с любой начинкой для ленивых
Ленивый пирог с любой начинкой для ленивых
Яна Соломко развелась с мужем: названа неожиданная причина
Яна Соломко развелась с мужем: названа неожиданная причина
Новое платье Тины Кароль лишило поклонников дара речи
Новое платье Тины Кароль лишило поклонников дара речи

Популярные статьи

Вчера, 15:35Events

Родительская суббота 2 ноября: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 15:34Fun

2 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 10:50Техно

Apple отправила владельцев iPhone в "каменный век"

1 ноябряFood

Печеная тыква: польза и вред для здоровья

1 ноябряПсихология

Как правильно разговаривать с грубиянами: четыре эффективные фразы

1 ноябряEvents

Выходные дни и праздники в ноябре 2019 года в Украине

1 ноябряFun

Порода собак резко подорожала из-за заявления Дональда Трампа

1 ноябряFun

Муж снял на видео доказательства измены жены: "Покажу твоей матери"

1 ноябряШоу-бизнес

Олег Винник: биография и интересные факты о феномене украинской эстрады

31 октябряШоу-бизнес

"Похорошел после женитьбы": Потап поделился снимком с Настей Каменских на отдыхе

31 октябряFun

Таможенники показали фото духов, которые нельзя брать в ручную кладь

31 октябряТехно

Kia показала великолепный дизайн модели Optima 2020: фото

31 октябряFun

31 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

31 октябряТехно

Microsoft подарила Android игры от Xbox One: как играть

31 октябряFun

Самая маленькая кошка в мире попала на видео

31 октябряШоу-бизнес

"Не помню себя такой": Слава Каминская показала себя до пластики

Новости партнеров

Вкусно и полезно: лучшие рецепты сырников без муки
Вкусно и полезно: лучшие рецепты сырников без муки
Судья
Судья "Танців з зірками" показала фото в бикини
Назвали найбільш шкідливий продукт у світі
Назвали найбільш шкідливий продукт у світі
"Це що за бабище?": Ані Лорак шокувала своїм обличчям
5 имен мужчин, которые чаще всего изменяют
5 имен мужчин, которые чаще всего изменяют
Едим орехи каждый день: перемены тела
Едим орехи каждый день: перемены тела
Как подобрать одежду для полной фигуры: 10 полезных правил
Как подобрать одежду для полной фигуры: 10 полезных правил
Актрису Лидию Вележеву высадили из самолета Москва-Тель-Авив
Актрису Лидию Вележеву высадили из самолета Москва-Тель-Авив