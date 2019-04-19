Создана самая элегантная флешка в мире: фото

Накопитель выпускается с объемами 16, 32 и 64 ГБ и интерфейсом USB 3.1

Флешка получила элегантный дизайн корпуса Фото: ixbt.com

Компания ADATA Technology создала флэш-накопитель UV350, в котором упор сделан на визуальную составляющую. Флешка получила элегантный дизайн корпуса без движущихся частей и колпачка, который часто теряют пользователи.

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Накопитель выпускается объемом 16, 32 и 64 ГБ. Он оснащен интерфейсом USB 3.1. Показатели производительности ADATA не приводит. UV350 способен работать со всеми типами устройств, включая компьютеры, планшеты, стереосистемы, телевизоры, автомобильные аудиосистемы, игровые приставки и многое другое.

ADATA UV350 получила скоростной порт USB 3.1 Фото: ixbt.com

В то же время, функция Plug and Play позволяет пользователям легко распознавать накопитель на любом типе устройств и быстро передавать файлы. Как и для всех USB-флешек ADATA, на UV350 предоставляется 5-летняя гарантия.

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Напомним, что ранее ADATA удалось создать дешевый и супербыстрый SSD накопитель. также компания отличилась тем, что выпустила гиперскоростную флешку.

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