Батарейка из ядерных отходов прослужит 28 тысяч лет: фото

Изобретение ядерной батареи от Nano Diamond Battery не имеет аналогов в мире и позволит питать устройства практически "вечно"

Американская стартап-компания NDB (Nano Diamond Battery) объявила об успешном завершении лабораторных испытаний двух прототипов аккумуляторных батарей на основе радиоактивного бета-распада ядер. Принцип работы этих источников питания заключается в преобразовании опасного радиоактивного бета-излучения в электрический ток. Такая батарейка с "вечным" зарядом способна работать около 28 тысяч лет, сообщает New Atlas.

Прототип батареи NDB был протестирован в Ливерморской национальной лаборатории и Кавендишской лаборатории Кембриджского университета. Обе лаборатории подтвердили высочайшую эффективность ядерных аккумуляторов, производимых NDB.

Смотрите также в сюжете о том, почему батареи телефонов взрываются:

Конструкция "атомной" батареи состоит в первую очередь из радиоактивного сердечника, который выступает в качестве источника изотопов и покрыты контейнерами из синтетических алмазов. Изотопы взаимодействуют с синтетическими алмазами в процессе так называемого "неупругого рассеяния", что позволяет преобразовать энергию бета-излучения в электрический ток. Ученые также отметили, что такие ядерные батареи настолько эффективные, что способны вырабатывать чрезмерно большое количество энергии, которую они предлагают хранить в дополнительной "буферной" емкости.

Прототип "ядерной" батареи для портативных устройств Фото: Newatlas

В Nano Diamond Battery подчеркнули, что сердечник изготавливается из небольшого количества переработанных ядерных отходов. Для того чтобы сделать батареи безвредными для людей и окружающей среды, специалисты покрыли "фонящий" сердечник специальными нерадиоактивными синтетическими алмазами, выращенными в лабораторных условиях. Такая защитная конструкция является одновременно преобразователем ядерной энергии в электрическую. Причем производство такого топливного элемента в разы дешевле стандартного литий-ионного аккумулятора, используемого сегодня во многих устройствах.

Сердце наноалмазной батареи: распад углерода-14 на азот, антинейтрино и электрон Фото: Newatlas

Изобретение NDB не имеет аналогов и позволит батареям обеспечивать энергию практически "вечно". Причем использовать ее можно в любых гаджетах и даже транспортных средствах: от носимых датчиков и смартфонов до самолетов и даже ракет. Поскольку радиоактивные материалы могут "гореть" тысячи лет, срок службы таких батарей будет превышать весь возможный срок службы электронных устройств. Таким источникам энергии можно придавать практически любую форму. Другими словами, их можно выпускать в виде привычных батареек различных форматов: АА, 18650, CR2032 и прочих.

Аккумуляторы NDB обладают выдающимися возможностями во всех аспектах. Сейчас это всего лишь прототип, но компания обещала начать производство до конца этого года.

Напомним, что ранее была найдена неприятная причина быстрого разряда iPhone. Также ранее мы рассказывали, насколько быстро "умирают" батареи электромобилей.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться