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Спидран: установлен рекорд быстрого прохождения Super Mario

На своем достижении спидраннер не собирается останавливаться

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:35

Известный спидраннер Kosmicd12 стал первым человеком, преодолевшим рубеж скоростного прохождения видеоигры Super Mario Bros менее чем за 19 минут. Рекорд держался на протяжении 12 лет, и 14 августа игроку удалось полностью пройти все уровни за 18 минут 59,856 секунды.

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Геймер на протяжении 12 лет тренировался проходить одну и ту же игру, чтобы превзойти рекорд, установленный игроком под псевдонимом от GTAce99, который составлял 19:00:954 минут. На видео видно, насколько все движения отточены так, что в некоторых местах удивляешься, как он не проиграл, ведь пробегает он уровни буквально в миллиметрах от опасностей.

Стоит также отметить, что Kosmicd12 принадлежит рекорд по сверхскоростному прохождению Super Mario Bros за 4:55 минут, но в этом случае использовались методы пропуска уровней, уловки по обходу локаций и различные баги, ускоряющие прохождение.

На своем достижении спидраннер не собирается останавливаться. В следующий раз Kosmicd12 попробует пройти игру за 18:57 минут, но по мнению профессионального игрока, планку в 18:54 минуты не преодолеет никто.

Спидран (англ. speedrun) – это специальная дисциплина прохождения компьютерной игры за наименьший промежуток времени в рамках соревнования или для развлечения. При скоростном прохождении игрок проявляет не только свое мастерство, но часто использует необычные для данной игры трюки и непредусмотренные разработчиками особенности игры, которые ускорят прохождение.

Напомним, что ранее эксперты измерили сколько держит заряд новая игровая приставка Nintendo Switch. А недавно была обнаружена редчайшая видеоигра, которая считалась утерянной 27 лет.

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Источник: TechSpot
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