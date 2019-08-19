Спидран: установлен рекорд быстрого прохождения Super Mario

На своем достижении спидраннер не собирается останавливаться

Известный спидраннер Kosmicd12 стал первым человеком, преодолевшим рубеж скоростного прохождения видеоигры Super Mario Bros менее чем за 19 минут. Рекорд держался на протяжении 12 лет, и 14 августа игроку удалось полностью пройти все уровни за 18 минут 59,856 секунды.

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Геймер на протяжении 12 лет тренировался проходить одну и ту же игру, чтобы превзойти рекорд, установленный игроком под псевдонимом от GTAce99, который составлял 19:00:954 минут. На видео видно, насколько все движения отточены так, что в некоторых местах удивляешься, как он не проиграл, ведь пробегает он уровни буквально в миллиметрах от опасностей.

For over 12 years the World Record for beating Super Mario Bros. Warpless has been 19:XX, but TODAY THAT CHANGED. I finally did it! I got 18:59.856!!! First 18:XX ever!!!https://t.co/XmHbTgWDz3 — Kosmic (@Kosmicd12) August 15, 2019

Стоит также отметить, что Kosmicd12 принадлежит рекорд по сверхскоростному прохождению Super Mario Bros за 4:55 минут, но в этом случае использовались методы пропуска уровней, уловки по обходу локаций и различные баги, ускоряющие прохождение.

На своем достижении спидраннер не собирается останавливаться. В следующий раз Kosmicd12 попробует пройти игру за 18:57 минут, но по мнению профессионального игрока, планку в 18:54 минуты не преодолеет никто.

Спидран (англ. speedrun) – это специальная дисциплина прохождения компьютерной игры за наименьший промежуток времени в рамках соревнования или для развлечения. При скоростном прохождении игрок проявляет не только свое мастерство, но часто использует необычные для данной игры трюки и непредусмотренные разработчиками особенности игры, которые ускорят прохождение.

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