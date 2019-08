Спидран: установлен рекорд быстрого прохождения Super Mario

На своем достижении спидраннер не собирается останавливаться

Известный спидраннер Kosmicd12 стал первым человеком, преодолевшим рубеж скоростного прохождения видеоигры Super Mario Bros менее чем за 19 минут. Рекорд держался на протяжении 12 лет, и 14 августа игроку удалось полностью пройти все уровни за 18 минут 59,856 секунды.

Геймер на протяжении 12 лет тренировался проходить одну и ту же игру, чтобы превзойти рекорд, установленный игроком под псевдонимом от GTAce99, который составлял 19:00:954 минут. На видео видно, насколько все движения отточены так, что в некоторых местах удивляешься, как он не проиграл, ведь пробегает он уровни буквально в миллиметрах от опасностей.

For over 12 years the World Record for beating Super Mario Bros. Warpless has been 19:XX, but TODAY THAT CHANGED. I finally did it! I got 18:59.856!!! First 18:XX ever!!!https://t.co/XmHbTgWDz3