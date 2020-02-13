Срочно избавьтесь: найдены 17 опасных приложений для Android

Приложения использовали методы обмана, чтобы обойти модерацию Google Play и заразить полмиллиона смартфонов на Android

Все 17 приложений из Google Play уже удалены Фото: Pexels

Пользователи смартфонов уверены, что Apple и Google защищают свои цифровые магазины приложений от вредоносных программ. Но Google Play, к сожалению, с этим справляется слишком слабо и порой пропускает опасные программы, которые маскируются под видом безобидных. Компания Bitdefender, специализирующаяся на выпуске антивирусов, обнаружила 17 вредоносных приложений для Android, заразившие полмиллиона устройств по всему миру.

Смотрите также в сюжете о том, как смартфоны следят за нами:

Все эти опасные приложения использовали различные ухищрения и методы обхода проверок, чтобы избежать модерации Google Play. Из-за недостаточно качественной проверки, опасные приложения скачали более 550 тысяч раз. Как сообщает Bitdefender, ни одно из обнаруженных приложений не классифицируется как вредоносное ПО, но оно вредит смартфонам демонстрацией агрессивной и навязчивой рекламы, что противоречит правилам Google Play.

Читайте также: На Android более 800 приложений оказались в зоне риска

Список опасных приложений, от которых необходимо срочно избавиться:

Car Racing 2019 4K Wallpaper (Background 4K Full HD) Backgrounds 4K HD QR Code Reader & Barcode Scanner Pro File Manager Pro – Manager SD Card/Explorer VMOWO City: Speed Racing 3D Barcode Scanner Screen Stream Mirroring QR Code – Scan & Read a Barcode Period Tracker – Cycle Ovulation Women's QR & Barcode Scan Reader Wallpapers 4K, Backgrounds HD Transfer Data Smart Explorer File Manager Today Weather Radar Mobnet.io: Big Fish Frenzy Clock LED

Каждое приложение использует несколько методов, чтобы обойти систему проверки Google, для гарантированного попадания в Play Store. Эти методы включают в себя "ожидание 48 часов перед тем, как скрыть свое присутствие на устройстве, разделение кода приложения на несколько файлов ресурсов и прекращение показа рекламы в течение 4 часов после установки приложения".

Список опасных приложений Google Play Фото: Bitdefender Список опасных приложений Google Play Фото: Bitdefender Список опасных приложений Google Play Фото: Bitdefender Список опасных приложений Google Play Фото: Bitdefender Список опасных приложений Google Play Фото: Bitdefender Список опасных приложений Google Play Фото: Bitdefender Список опасных приложений Google Play Фото: Bitdefender Список опасных приложений Google Play Фото: Bitdefender Список опасных приложений Google Play Фото: Bitdefender Список опасных приложений Google Play Фото: Bitdefender Список опасных приложений Google Play Фото: Bitdefender Список опасных приложений Google Play Фото: Bitdefender Список опасных приложений Google Play Фото: Bitdefender Список опасных приложений Google Play Фото: Bitdefender Список опасных приложений Google Play Фото: Bitdefender Список опасных приложений Google Play Фото: Bitdefender Список опасных приложений Google Play Фото: Bitdefender 1/17

Спустя 48 часов реклама начинает демонстрироваться регулярно и очень агрессивно, в случайном порядке, поэтому очень сложно автоматически определить шаблон поведения. Даже антивирусы не справляются.

Благо, Google прислушалась к рекомендациям Bitdefender и удалила все 17 приложениях из Google Play. Если у вас осталось любое из вышеперечисленных приложений, настоятельно рекомендуется немедленно их удалить.

Напомним, что ранее Android хотели лишить главного преимущества перед iPhone. Также ранее Android был атакован известной группой хакеров.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.