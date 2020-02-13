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Срочно избавьтесь: найдены 17 опасных приложений для Android

Приложения использовали методы обмана, чтобы обойти модерацию Google Play и заразить полмиллиона смартфонов на Android

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:20
Все 17 приложений из Google Play уже удалены
Все 17 приложений из Google Play уже удалены
Фото: Pexels

Пользователи смартфонов уверены, что Apple и Google защищают свои цифровые магазины приложений от вредоносных программ. Но Google Play, к сожалению, с этим справляется слишком слабо и порой пропускает опасные программы, которые маскируются под видом безобидных. Компания Bitdefender, специализирующаяся на выпуске антивирусов, обнаружила 17 вредоносных приложений для Android, заразившие полмиллиона устройств по всему миру.

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Все эти опасные приложения использовали различные ухищрения и методы обхода проверок, чтобы избежать модерации Google Play. Из-за недостаточно качественной проверки, опасные приложения скачали более 550 тысяч раз. Как сообщает Bitdefender, ни одно из обнаруженных приложений не классифицируется как вредоносное ПО, но оно вредит смартфонам демонстрацией агрессивной и навязчивой рекламы, что противоречит правилам Google Play.

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Список опасных приложений, от которых необходимо срочно избавиться:

  1. Car Racing 2019
  2. 4K Wallpaper (Background 4K Full HD)
  3. Backgrounds 4K HD
  4. QR Code Reader & Barcode Scanner Pro
  5. File Manager Pro – Manager SD Card/Explorer
  6. VMOWO City: Speed Racing 3D
  7. Barcode Scanner
  8. Screen Stream Mirroring
  9. QR Code – Scan & Read a Barcode
  10. Period Tracker – Cycle Ovulation Women's
  11. QR & Barcode Scan Reader
  12. Wallpapers 4K, Backgrounds HD
  13. Transfer Data Smart
  14. Explorer File Manager
  15. Today Weather Radar
  16. Mobnet.io: Big Fish Frenzy
  17. Clock LED

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Каждое приложение использует несколько методов, чтобы обойти систему проверки Google, для гарантированного попадания в Play Store. Эти методы включают в себя "ожидание 48 часов перед тем, как скрыть свое присутствие на устройстве, разделение кода приложения на несколько файлов ресурсов и прекращение показа рекламы в течение 4 часов после установки приложения".

Список опасных приложений Google Play
Фото: Bitdefender
Список опасных приложений Google Play
Фото: Bitdefender
Список опасных приложений Google Play
Фото: Bitdefender
Список опасных приложений Google Play
Фото: Bitdefender
Список опасных приложений Google Play
Фото: Bitdefender
Список опасных приложений Google Play
Фото: Bitdefender
Список опасных приложений Google Play
Фото: Bitdefender
Список опасных приложений Google Play
Фото: Bitdefender
Список опасных приложений Google Play
Фото: Bitdefender
Список опасных приложений Google Play
Фото: Bitdefender
Список опасных приложений Google Play
Фото: Bitdefender
Список опасных приложений Google Play
Фото: Bitdefender
Список опасных приложений Google Play
Фото: Bitdefender
Список опасных приложений Google Play
Фото: Bitdefender
Список опасных приложений Google Play
Фото: Bitdefender
Список опасных приложений Google Play
Фото: Bitdefender
Список опасных приложений Google Play
Фото: Bitdefender
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Спустя 48 часов реклама начинает демонстрироваться регулярно и очень агрессивно, в случайном порядке, поэтому очень сложно автоматически определить шаблон поведения. Даже антивирусы не справляются.

Благо, Google прислушалась к рекомендациям Bitdefender и удалила все 17 приложениях из Google Play. Если у вас осталось любое из вышеперечисленных приложений, настоятельно рекомендуется немедленно их удалить.

Напомним, что ранее Android хотели лишить главного преимущества перед iPhone. Также ранее Android был атакован известной группой хакеров.

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Источник: Bitdefender
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