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Срочно удалить: найдены 15 опасных приложений на Android

Компания Sophos помогла Google отследить опасные приложения, которые читают личную переписку

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:41
Количество загрузок опасных приложений достигло 1,3 миллиона
Количество загрузок опасных приложений достигло 1,3 миллиона
Фото: Pexels

Как бы не пыталась Google бороться с вредоносными приложениями, за всеми все равно уследить не успевает. Так эксперты из компании Sophos, занимающейся кибербезопасностью, помогли поисковому гиганту отследить 15 опасных приложений в Google Play, которые следует немедленно удалить со своего смартфона под управлением Android.

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Количество загрузок этих приложений достигло 1,3 миллиона. Большинство опасных программ представлены в виде приложений, предназначенных для обработки изображений, но внутри них скрыт "троянский конь". После установки на смартфон, они демонстрируют вредоносную лже-рекламу, а другие после получения особых привилегий могут отслеживать личную переписку пользователей в мессенджерах и отправлять их на удаленные сервера.

Большинство этих троянов маскируются в виде приложений для обработки изображений
Большинство этих троянов маскируются в виде приложений для обработки изображений
Фото: Express.co.uk

В перечень таких программ включены:

  1. Flash On Calls & Messages
  2. Read QR Code
  3. Imagine Magic
  4. Generate Elves
  5. Savexpense
  6. QR Artifact
  7. Find Your Phone: Whistle
  8. Scavenger
  9. Auto Cut Out Pro
  10. Background Cut Out
  11. Photo Background
  12. ImageProcessing
  13. Background Cut Out New
  14. Auto Cut Out
  15. Auto Cut Out 2019

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Все упомянутые приложения уже были удалены из Google Play Store, но они по-прежнему продолжают работать на более чем 1 миллионе устройств. Поэтому в Sophos предупреждают, что разработчики могут выпустить аналогичные по функционалу программы, поэтому будьте осторожны перед установкой – если приложение требует подозрительно много привилегий, немедленно удаляйте.

Напомним, что ранее Android 10 доступен для смартфонов Xiaomi – составлен список моделей. Также стоит напомнить, что с появлением Android 10 Google отказалась от "десертов".

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Источник: Express.co.uk
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