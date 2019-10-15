Срочно удалить: найдены 15 опасных приложений на Android
Компания Sophos помогла Google отследить опасные приложения, которые читают личную переписку
Как бы не пыталась Google бороться с вредоносными приложениями, за всеми все равно уследить не успевает. Так эксперты из компании Sophos, занимающейся кибербезопасностью, помогли поисковому гиганту отследить 15 опасных приложений в Google Play, которые следует немедленно удалить со своего смартфона под управлением Android.
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Количество загрузок этих приложений достигло 1,3 миллиона. Большинство опасных программ представлены в виде приложений, предназначенных для обработки изображений, но внутри них скрыт "троянский конь". После установки на смартфон, они демонстрируют вредоносную лже-рекламу, а другие после получения особых привилегий могут отслеживать личную переписку пользователей в мессенджерах и отправлять их на удаленные сервера.
В перечень таких программ включены:
- Flash On Calls & Messages
- Read QR Code
- Imagine Magic
- Generate Elves
- Savexpense
- QR Artifact
- Find Your Phone: Whistle
- Scavenger
- Auto Cut Out Pro
- Background Cut Out
- Photo Background
- ImageProcessing
- Background Cut Out New
- Auto Cut Out
- Auto Cut Out 2019
Все упомянутые приложения уже были удалены из Google Play Store, но они по-прежнему продолжают работать на более чем 1 миллионе устройств. Поэтому в Sophos предупреждают, что разработчики могут выпустить аналогичные по функционалу программы, поэтому будьте осторожны перед установкой – если приложение требует подозрительно много привилегий, немедленно удаляйте.
Напомним, что ранее Android 10 доступен для смартфонов Xiaomi – составлен список моделей. Также стоит напомнить, что с появлением Android 10 Google отказалась от "десертов".
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