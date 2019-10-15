Срочно удалить: найдены 15 опасных приложений на Android

Компания Sophos помогла Google отследить опасные приложения, которые читают личную переписку

Количество загрузок опасных приложений достигло 1,3 миллиона Фото: Pexels

Как бы не пыталась Google бороться с вредоносными приложениями, за всеми все равно уследить не успевает. Так эксперты из компании Sophos, занимающейся кибербезопасностью, помогли поисковому гиганту отследить 15 опасных приложений в Google Play, которые следует немедленно удалить со своего смартфона под управлением Android.

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Количество загрузок этих приложений достигло 1,3 миллиона. Большинство опасных программ представлены в виде приложений, предназначенных для обработки изображений, но внутри них скрыт "троянский конь". После установки на смартфон, они демонстрируют вредоносную лже-рекламу, а другие после получения особых привилегий могут отслеживать личную переписку пользователей в мессенджерах и отправлять их на удаленные сервера.

Большинство этих троянов маскируются в виде приложений для обработки изображений Фото: Express.co.uk

В перечень таких программ включены:

Flash On Calls & Messages Read QR Code Imagine Magic Generate Elves Savexpense QR Artifact Find Your Phone: Whistle Scavenger Auto Cut Out Pro Background Cut Out Photo Background ImageProcessing Background Cut Out New Auto Cut Out Auto Cut Out 2019

Все упомянутые приложения уже были удалены из Google Play Store, но они по-прежнему продолжают работать на более чем 1 миллионе устройств. Поэтому в Sophos предупреждают, что разработчики могут выпустить аналогичные по функционалу программы, поэтому будьте осторожны перед установкой – если приложение требует подозрительно много привилегий, немедленно удаляйте.

Напомним, что ранее Android 10 доступен для смартфонов Xiaomi – составлен список моделей. Также стоит напомнить, что с появлением Android 10 Google отказалась от "десертов".

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