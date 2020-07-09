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SSD-диск гигантского объема в 100 ТБ продают по цене внедорожника

Сегодня, 09:50

Твердотельный накопитель Nimbus Data объемом 100 ТБ может быть вашим всего за 40 тысяч долларов

За последние пару лет твердотельные накопители (SSD) сильно просели в цене благодаря прорывам в разработке этой технологии и ее удешевлении. Это позволило производителям выпустить сверхскоростные накопители 1 ТБ по цене ниже 100 долларов. Компания Nimbus Data воспользовавшись доступностью технологии выпустила самый емкий SSD-диск в мире – ExaDrive DC 100 объемом 100 ТБ. Твердотельный накопитель такого внушительного объема производитель предлагает "всего" за 40 тысяч долларов, что сопоставимо по цене с новым внедорожником. А если этого недостаточно, компания уже работает над более емкими дисками объемом до 500 ТБ.

Два года назад Nimbus Data попыталась отобрать у Samsung первенство в звании крупнейшего в мире производителя SSD-накопителей. Тогда компания анонсировала 100-гигабайтный SSD-накопитель ExaDrive DC 100 в стандартном 3,5-дюймовом форм-факторе с поддержкой интерфейса SATA III. На днях издание TechRadar заметило, что Nimbus Data выпустила прайс-лист на линейку ExaDrive, где засветилась внушительная цена в 40 тысяч долларов, или 400 долларов за терабайт.

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Для сравнения, диск Samsung PM1643 объемом 30 ТБ продается по более скромной цене в 8 860 долларов, или чуть более 288 долларов за терабайт. Nimbus Data также предлагает версию на 50 ТБ под названием ExaDrive DC 50, которая обойдется в 12,5 тысячи долларов, или 250 долларов за терабайт.

Цены на самые большие SSD-диски в мире
Цены на самые большие SSD-диски в мире
Фото: TechRadar

Логичное объяснение высокой стоимости накопителей заключается в том, что как ExaDrive DC 50, так и ExaDrive DC 100 используют очень надежную технологию 3D MLC NAND корпоративного уровня. Такие накопители способны обеспечить 100 тысяч операций ввода-вывода в секунду при произвольной пропускной способности чтения/записи при минимальном потреблении энергии и гарантируют неограниченную запись ежедневно на протяжении пяти лет.

Напомним, что ранее древний накопитель поборол флешки и жесткие диски. Также ранее эксперты предсказали появление жестких дисков в 2020 году объемом в 20 ТБ.

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Источник: TechRadar
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