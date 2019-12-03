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Стало известно, чем украинские актеры Дмитрий Ступка и Дмитрий Вивчарюк занимались в Черкассах

Недавно в соцсетях активно обсуждался внезапный отъезд двух известных актеров в один из городов Украины. Что это? Возможно, новый проект, о котором еще ничего никому не известно? Однако вскоре истинная причина визита актеров в Черкассы стала известна. О ней рассказывается в их видео

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:03

Оказывается, Дмитрий Ступка и Дмитрий Вивчарюк отправились поздравить миллионного абонента Киевстар, подключившегося к услуге "Домашний интернет" от Киевстар. Актеры в свое время стали лицом промокампании, которая продвигала тарифы "Киевстар Все вместе". Кому еще, как не им, приветствовать миллионного клиента?

Юбилейным абонентом Киевстар, подключившимся к услуге, стал черкащанин Александр Тарасенко.

"Клиентом Киевстар являюсь уже много лет. Но вот интернет в квартире предоставлял другой провайдер. Однажды узнал о тарифе, включающем как голосовые звонки, так и интернет (и мобильный, и домашний). Одним словом, сервис "все в одном". Причем от своего же мобильного оператора Киевстар. Преимущества перехода на "Киевстар Все вместе" для меня были очевидными. Поэтому долго не раздумывал", – рассказывает Александр.

Вот чего он точно не ожидал, так того, что станет миллионным пользователем услуги. Отметим, что Киевстар – крупнейший мобильный оператор Украины, предлагающий клиентам единый тариф сразу для мобильной связи и фиксированного интернета, а также предоставляет услуги домашнего телевидения. Поэтому Александр получил призовой набор – телевизор, игровой ноутбук, смартфон. Каждый гаджет символизирует сервисы компании.

Кстати, точно такой комплект гаджетов теперь разыгрывается среди подписчиков Киевстар в Facebook.

Условия конкурса несложные:

✔️ Быть подписанным на страницу Киевстар

✔️ Лайкнуть и сделать репост видео с анонсом розыгрыша

✔️ В комментариях отметить своего друга.

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интернет Киевстар Домашний интернет
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