Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Steam раскрыл даты всех распродаж до конца 2019 года

Один из партнеров слил секретную информацию с датами распродаж в Steam

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:14
Геймеры - готовьте кошельки
Геймеры - готовьте кошельки
Фото: Unsplash

Разработчик и владелец сервиса цифровой дистрибуции Steam компания Valve уже начала рассылать партнерам и издателям график праздничных распродаж. Эта информация была строго конфиденциальной, но один из получателей не удержался от соблазна слить даты распродаж в интернет. Благодаря такой утечке геймеры всего мира знают планы Valve по скидкам и акциям в Steam к концу 2019 года.

Смотрите также в сюжете о том, насколько опасны компьютерные игры:

Вкратце график выглядит так:

  • С 28 октября по 1 ноября — распродажа в честь Хеллоуина;
  • С 26 ноября по 3 декабря — осенняя распродажа;
  • С 19 декабря по 2 января — зимняя распродажа.

Читайте также:
Sony разрушила главный миф о PlayStation: миллионы ошибались

Первая распродажа приурочена к Хэллоуину, как и у главного конкурента в лице Epic Games Store. В Steam акция стартует 28 октября и закончится 1 ноября. Затем стартует осенняя распродажа, которая ознаменует завершение сезона с 26 ноября по 3 декабря. Под конец года планируется двухнедельная зимняя распродажа, которая начнется 19 декабря и закончится 2 января в 2020 году.

Скриншот из расслыки Valve о скидках в Steam
Скриншот из расслыки Valve о скидках в Steam
Фото: ferra.ru

Напомним, что ранее на летней распродаже в Steam был найден способ получить игры бесплатно. Также на этой неделе Android получил возможность запускать любую игру с компьютера.

Стоит отметить еще один интересный факт – уже доступен предзаказ игровой приставки PlayStation 5, которая выйдет зимой 2020 года.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Черная пятница в Украине: дата старта тотальных распродаж Fortnite не работает: вместо игры зияет черная дыра Игры PlayStation 4 можно запустить на Android Red Dead Redemption 2 потребует 150 ГБ места на жестком диске
акции игры скидки видеоигры компьютерные игры Steam
Источник: Игромания
Реклама

Новости партнеров

На странице Заворотнюк неожиданно начали появляться фото
На странице Заворотнюк неожиданно начали появляться фото
Кинув вагітну: переможниця шоу
Кинув вагітну: переможниця шоу "Холостяк" відбила нареченого
Женщина из Нью-Джерси предупреждает родителей не целовать детей
Женщина из Нью-Джерси предупреждает родителей не целовать детей
Оригинальные идеи для однокомнатной квартиры: как удивлять гостей
Оригинальные идеи для однокомнатной квартиры: как удивлять гостей

Популярные статьи

Вчера, 04:58Fun

19 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

18 октябряШоу-бизнес

До и после: Сэльма Блэр из-за химиотерапии изменилась до неузнаваемости

18 октябряFood

Что приготовить на ужин в мультиварке: ТОП-5 рецептов

18 октябряFun

Ученые показали необычное существо с 720 полами: фото

18 октябряFun

18 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

18 октябряFun

Находка века: в Египте обнаружили таинственные саркофаги

18 октябряEvents

Выходные дни на Новый год 2020 в Украине: сколько отдыхаем на праздники

18 октябряТехно

Пользователи Windows 7 получают неприятные уведомления

18 октябряFun

Супруги случайно взяли кота с собой в отпуск: правда вскрылась в аэропорту

17 октябряEvents

Переход на зимнее время 2019 в Украине: что нужно знать

17 октябряШоу-бизнес

У бывшего супруга Анастасии Заворотнюк отобрали квартиру

17 октябряFood

Как тушить капусту для пирожков: два рецепта начинки

17 октябряШоу-бизнес

Жена Сергея Лещенко нецензурно высказалась в адрес Сергея Притулы: реакция телеведущего

17 октябряПсихология

Главные ошибки женщин в отношениях с мужчинами: всего три пункта

17 октябряWellness

Почему болит живот: девять самых распространенных причин

17 октябряFun

Как выглядит самая сексуальная девушка в мире: эксперт показал фото

Новости партнеров

Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Астрологи назвали знаки Зодіаку, які зраджують абсолютно всіх
Астрологи назвали знаки Зодіаку, які зраджують абсолютно всіх
Известные женщины, которые сами сделали предложение руки и сердца
Известные женщины, которые сами сделали предложение руки и сердца
Как расставить мебель в однокомнатной квартире (57 фото)
Как расставить мебель в однокомнатной квартире (57 фото)
Обережно,
Обережно, "вбивці" стилю: експерти заборонили носити ці речі
Шоптенко похудела на 18 кг и рассказала, как ей это удалось
Шоптенко похудела на 18 кг и рассказала, как ей это удалось
Лобода встревожила поклонников
Лобода встревожила поклонников "пьяным" фото
Вот так «подарочек»: Лесе Никитюк разбили автомобиль (фото)
Вот так «подарочек»: Лесе Никитюк разбили автомобиль (фото)