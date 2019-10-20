Steam раскрыл даты всех распродаж до конца 2019 года

Один из партнеров слил секретную информацию с датами распродаж в Steam

Геймеры - готовьте кошельки Фото: Unsplash

Разработчик и владелец сервиса цифровой дистрибуции Steam компания Valve уже начала рассылать партнерам и издателям график праздничных распродаж. Эта информация была строго конфиденциальной, но один из получателей не удержался от соблазна слить даты распродаж в интернет. Благодаря такой утечке геймеры всего мира знают планы Valve по скидкам и акциям в Steam к концу 2019 года.

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Вкратце график выглядит так:

С 28 октября по 1 ноября — распродажа в честь Хеллоуина;

С 26 ноября по 3 декабря — осенняя распродажа;

С 19 декабря по 2 января — зимняя распродажа.

Первая распродажа приурочена к Хэллоуину, как и у главного конкурента в лице Epic Games Store. В Steam акция стартует 28 октября и закончится 1 ноября. Затем стартует осенняя распродажа, которая ознаменует завершение сезона с 26 ноября по 3 декабря. Под конец года планируется двухнедельная зимняя распродажа, которая начнется 19 декабря и закончится 2 января в 2020 году.

Скриншот из расслыки Valve о скидках в Steam Фото: ferra.ru

Напомним, что ранее на летней распродаже в Steam был найден способ получить игры бесплатно. Также на этой неделе Android получил возможность запускать любую игру с компьютера.

Стоит отметить еще один интересный факт – уже доступен предзаказ игровой приставки PlayStation 5, которая выйдет зимой 2020 года.

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