Стоимость Apple побила все мировые рекорды

Цена акций Apple в среду подскочила на 1,4%, что сделало Apple первой американской компанией стоимостью свыше 2 триллиона долларов

В среду Apple достигла рыночной капитализации в 2 триллиона долларов, что сделало ее первой публичной компанией в США, которая достигла такого рубежа. Стоимость акции Apple поднялась на 1,4%, до 468,63 доллара. Технологический гигант впервые преодолел 1 триллион долларов в августе 2018 года и удвоил эту цену чуть более чем за год. А в июне 2020 года Apple уже установила рекорд на 1,5 триллиона долларов.

Только за последние несколько месяцев произошел огромный взрывной рост стоимости акций, поскольку во время пандемии коронавируса на фоне падения других частей экономики США продукцию Apple охотно скупали даже во время кризиса, сообщает Reuters.

Доходы Apple в июне выросли по всем категориям и во всех географических регионах. Стремительный рост Apple сделал ее самой дорогой компанией в мире. Она опередила даже государственную компанию Saudi Aramco Саудовской Аравии, которая, по данным CNBC, стала первой в истории мировой экономики компанией, достигшей отметки в 2 триллиона долларов.

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В настоящее время капитализация главных технологических корпораций США (Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet) превысила шесть триллионов долларов. Стремительный рост акций Apple привел к тому, что нынешний глава компании Тим Кук стал долларовым миллиардером.

Дальнейший рост стоимости Apple будет зависеть от того, насколько благосклонно будет принят iPhone 12 пользователями, и от успеха ноутбуков на базе собственных процессоров ARM Bionic.

Доходы Apple получили взрывной рост на фоне коронавируса Фото: Unsplash

Стоит отметить, что преодоление рубежа в 2 триллиона долларов предсказал один из бывших руководителей Джон Скалли. По мнению бывшего топ-менеджера Apple, к 2025 году компания будет стоить уже 2,5 триллиона.

Напомним, что ранее выход iPhone 12 Pro перенесли ближе к зиме из-за задержек с поставками оборудования для смартфонов. В то же время владельцы Android массово бегут к Apple на iPhone SE.

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