Страх Эйнштейна: ученые увидели квантовую запутанность

Ученые увидели самый странный квантовый эффект, который пугал Эйнштейна

Эйнштейн называл этот эффект "жутким действием на расстоянии" Фото: Unsplash

Впервые в истории физикам удалось получить первое изображение квантовой запутанности. В статье, опубликованной в журнале Scientific Advances, ученые из шотландского университета Глазго поделились этим важным для науки снимком.

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На черно-белой фотографии изображены два запутанных фотона, которых пропустили через кристалл бета-борат бария, вызывая четыре фазовых перехода. Камера запечатлела момент, когда обе частицы сместились одинаково, хотя были разделены, тем самым наглядно подтвердив существование квантовой запутанности и нарушив неравенство Бэлла. Грубо говоря, снимок составлен из нескольких изображений фотонов, переживающих серию фазовых переходов.

Первый в истории науки снимок квантовой запутанности Фото: N+1

Квантовая запутанность возникает в тот момент, когда две частицы становятся неразрывно связанными, — и то, что происходит с одной, сразу же влияет на другую, несмотря на расстояние между ними.

В квантовой механике частицы одновременно являются и волнами без определенного положения в пространстве. Только когда появляется наблюдатель, системе приходится принять одно определенное квантовое состояние. Запутанные же частицы влияют на выбор состояния друг друга, даже если между ними больше тысячи километров.

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Это явление в квантовой механике является настолько странным, что еще великий физик-теоретик XX века Альберт Эйнштейн называл его "жутким действием на расстоянии".

Результаты эксперимента подтолкнут развитие технологий получения изображений квантовых явлений, что в свою очередь, приблизит ученых к пониманию этих процессов и их дальнейшему применению.

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