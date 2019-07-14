Страх Эйнштейна: ученые увидели квантовую запутанность
Ученые увидели самый странный квантовый эффект, который пугал Эйнштейна
Впервые в истории физикам удалось получить первое изображение квантовой запутанности. В статье, опубликованной в журнале Scientific Advances, ученые из шотландского университета Глазго поделились этим важным для науки снимком.
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На черно-белой фотографии изображены два запутанных фотона, которых пропустили через кристалл бета-борат бария, вызывая четыре фазовых перехода. Камера запечатлела момент, когда обе частицы сместились одинаково, хотя были разделены, тем самым наглядно подтвердив существование квантовой запутанности и нарушив неравенство Бэлла. Грубо говоря, снимок составлен из нескольких изображений фотонов, переживающих серию фазовых переходов.
Квантовая запутанность возникает в тот момент, когда две частицы становятся неразрывно связанными, — и то, что происходит с одной, сразу же влияет на другую, несмотря на расстояние между ними.
В квантовой механике частицы одновременно являются и волнами без определенного положения в пространстве. Только когда появляется наблюдатель, системе приходится принять одно определенное квантовое состояние. Запутанные же частицы влияют на выбор состояния друг друга, даже если между ними больше тысячи километров.
Это явление в квантовой механике является настолько странным, что еще великий физик-теоретик XX века Альберт Эйнштейн называл его "жутким действием на расстоянии".
Результаты эксперимента подтолкнут развитие технологий получения изображений квантовых явлений, что в свою очередь, приблизит ученых к пониманию этих процессов и их дальнейшему применению.
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