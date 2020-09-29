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Хотят отследить каждое движение. Как преподаватели "шпионят" за студентами на онлайн-экзаменах

Сегодня, 11:47

Проблема возникла из-за использования программ для удаленного мониторинга

Студенты из разных стран мира массово протестуют из-за использования в дистанционном учебном процессе "шпионских программ" для отслеживания их поведения во время экзаменов. Довольно часто эти приложения требуют доступа к микрофону и камере компьютера. Кроме того, преподаватели заставляют учащихся устанавливать софт на личные компьютеры. Об этом пишет ZDNet.

В августе издание уже сообщало о протестах, организованных студентами Австралийского национального университета (ANU). Проблема возникла из-за использования программы Proctorio – инструмента удаленного мониторинга, отслеживающего микрофон, камеру и даже взгляд студента во время онлайн-экзамена.

Студенты протестуют из-за использования в учебном процессе "шпионских программ"
Студенты протестуют из-за использования в учебном процессе "шпионских программ"
Фото: Unsplash

Студенты ANU считают Proctorio, а также Honorlock и ProctorU, угрозой для их конфиденциальности. Они уверены, что это "переходит черту", поскольку программное обеспечение нужно загружать на домашние ПК.

"Преподаватели не могут отслеживать каждое нажатие клавиш, получать доступ к камерам наших компьютеров, снимать нас на видео, а также использовать технологию искусственного интеллекта, чтобы заметить наше "подозрительное" поведение", – рассказывает один из студентов Университет штата Калифорния (США).

По словам экспертов, программное обеспечение для контроля во время учебного процесса должно быть прозрачным, а его использование – временным. Также очень важно выяснить, допустимо ли устанавливать подобный софт на личные ПК.

Напомним, ранее мы писали, что украинцы будут сдавать экзамены на права по-новому.

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Кроме этого, в Украине заработала видеофиксация экзамена на право управления авто.

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