Супермодель показала на себе качество фотокамер iPhone 11

Канадская супермодель Коко Роша не объяснила, каким образом ей достался iPhone 11 до старта продаж

Коко Роша на личном примере показала, насколько качественной оказалась фотокамера iPhone 11 Фото: Fashionweekdaily

Представленные 10 сентября смартфоны iPhone 11 доберутся до прилавков магазинов лишь на следующей неделе – 20 сентября. Однако есть люди, которые уже владеют новинками от Apple. Канадская супермодель Коко Роша опубликовала в своем Twitter две фотографии, которые показывают разницу в съемке на iPhone X и новый iPhone 11.

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Если фотографии подлинные и действительно снятые на iPhone 11, то можно увидеть заметную разницу при слабом освещении – новинка фотографирует гораздо лучше благодаря внедренной технологии Night Mode.

Остается открытым вопрос, каким образом Apple iPhone 11 оказался в руках у супермодели до официального старта продаж? Естественно, многие пользователи забросали Коко Роша многочисленными вопросами о том, как ей удалось обзавестись новинкой, на что девушка ответила просто: "Не спрашивайте, как в мои руки попал iPhone 11 этой ночью".

Возможности ночной съемки смартфонов iPhone X и iPhone 11 Фото: Twitter

Напомним, что ранее пугающий дизайн iPhone 11 Pro вызывает у людей трипофобию. Также мы объяснили, чем удивляют новые смартфоны линейки iPhone 11.

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