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Супермодель показала на себе качество фотокамер iPhone 11

Канадская супермодель Коко Роша не объяснила, каким образом ей достался iPhone 11 до старта продаж

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:07
Коко Роша на личном примере показала, насколько качественной оказалась фотокамера iPhone 11
Коко Роша на личном примере показала, насколько качественной оказалась фотокамера iPhone 11
Фото: Fashionweekdaily

Представленные 10 сентября смартфоны iPhone 11 доберутся до прилавков магазинов лишь на следующей неделе – 20 сентября. Однако есть люди, которые уже владеют новинками от Apple. Канадская супермодель Коко Роша опубликовала в своем Twitter две фотографии, которые показывают разницу в съемке на iPhone X и новый iPhone 11.

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Если фотографии подлинные и действительно снятые на iPhone 11, то можно увидеть заметную разницу при слабом освещении – новинка фотографирует гораздо лучше благодаря внедренной технологии Night Mode.

Остается открытым вопрос, каким образом Apple iPhone 11 оказался в руках у супермодели до официального старта продаж? Естественно, многие пользователи забросали Коко Роша многочисленными вопросами о том, как ей удалось обзавестись новинкой, на что девушка ответила просто: "Не спрашивайте, как в мои руки попал iPhone 11 этой ночью".

Возможности ночной съемки смартфонов iPhone X и iPhone 11
Возможности ночной съемки смартфонов iPhone X и iPhone 11
Фото: Twitter

Напомним, что ранее пугающий дизайн iPhone 11 Pro вызывает у людей трипофобию. Также мы объяснили, чем удивляют новые смартфоны линейки iPhone 11

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Источник: DailyStar
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