Свадебный фотограф запретил снимать гостям на iPhone
Профессиональный фотограф Ханна Стэнли опубликовала в Facebook гневный пост, который мгновенно стал вирусным
Эксперты не отрицают, что фотокамеры смартфонов сделали огромный прогресс по качеству за последнее время. Причем настолько, что могут посоперничать с цифровыми камерами. Мы даже составляли рейтинг лучших фотокамер в смартфонах 2019 года. Тем не менее, профессиональный фотограф Ханна Стэнли возмущена современными смартфонами, и опубликовала в Facebook гневный пост, который мгновенно стал вирусным.
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Ханна работает свадебным фотографом. На одном из последних мероприятий один из гостей испортил интересный кадр, начав снимать на свой iPhone прямо в момент срабатывания затвора фотографа. Она была настолько возмущена случившимся, что не смогла сдержать эмоций. Вкратце, она попросила от лица всех своих коллег "не мешать им работать".
Пост Ханны набрал более 170 тысяч лайков, боле тысячи комментариев им поделились более 170 тысяч пользователей Facebook. Большинство посетителей согласны с мнением Стэнли.
Но нашлись и те, кто не поддержал фотографа. Некоторые комментаторы посчитали, что проблема слишком раздута, другие полагают, что это всего лишь повод "засветиться" на Facebook. Было довольно много людей, которые рассказали, что их самые любимые снимки не были сделаны профессиональными фотографами.
"Я понимаю, о чем они говорят, но некоторые из моих любимых фотографий со свадьбы я получил от друзей и членов семьи, которые снимали на свои смартфоны. Фотографы не могут оказаться во всех местах одновременно", — высказал мнение Ник Дюранте.
Напомним, что ранее мы рассказывали, что необходимо начинающему фотографу. А недавно фотограф снял видео на камеру и уничтожил матрицу.
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