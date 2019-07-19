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Свадебный фотограф запретил снимать гостям на iPhone

Профессиональный фотограф Ханна Стэнли опубликовала в Facebook гневный пост, который мгновенно стал вирусным

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:35
Фотограф Ханна Стэнли возмущена современными смартфонами
Фотограф Ханна Стэнли возмущена современными смартфонами
Фото: Unsplash

Эксперты не отрицают, что фотокамеры смартфонов сделали огромный прогресс по качеству за последнее время. Причем настолько, что могут посоперничать с цифровыми камерами. Мы даже составляли рейтинг лучших фотокамер в смартфонах 2019 года. Тем не менее, профессиональный фотограф Ханна Стэнли возмущена современными смартфонами, и опубликовала в Facebook гневный пост, который мгновенно стал вирусным.

Смотрите также в сюжете о том, с какими трудностями приходится сталкиваться фотографам:

Ханна работает свадебным фотографом. На одном из последних мероприятий один из гостей испортил интересный кадр, начав снимать на свой iPhone прямо в момент срабатывания затвора фотографа. Она была настолько возмущена случившимся, что не смогла сдержать эмоций. Вкратце, она попросила от лица всех своих коллег "не мешать им работать".

Вы не только испортили мой снимок, но и забрали этот момент у жениха. Что именно вы планируете сделать с этой фотографией? Вот честно. Вы собираетесь распечатать его? Сохранить? Нет! Пожалуйста, прекратите смотреть на свадьбы, которые вы посещаете, через экраны смартфонов. Выключите их и наслаждайтесь церемонией! Позвольте мне делать мою работу, пока вы расслабляетесь и наслаждаетесь моментом.

Пост Ханны набрал более 170 тысяч лайков, боле тысячи комментариев им поделились более 170 тысяч пользователей Facebook. Большинство посетителей согласны с мнением Стэнли.

Тот самый испорченный снимок
Тот самый испорченный снимок
Фото: Phone Arena

Но нашлись и те, кто не поддержал фотографа. Некоторые комментаторы посчитали, что проблема слишком раздута, другие полагают, что это всего лишь повод "засветиться" на Facebook. Было довольно много людей, которые рассказали, что их самые любимые снимки не были сделаны профессиональными фотографами.

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"Я понимаю, о чем они говорят, но некоторые из моих любимых фотографий со свадьбы я получил от друзей и членов семьи, которые снимали на свои смартфоны. Фотографы не могут оказаться во всех местах одновременно", — высказал мнение Ник Дюранте.

Напомним, что ранее мы рассказывали, что необходимо начинающему фотографу. А недавно фотограф снял видео на камеру и уничтожил матрицу.

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Источник: Phone Arena
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