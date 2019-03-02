Сверхлюди: найден способ превращения человека в супергероя

Ученые смогут каждого наделить невероятной способностью различать предметы в темноте без гаджетов

Человечество скоро получит ночное зрение – медики уже разработали лекарство Фото: kinonews.ru

Исследователи из Медицинской школы Университета Массачусетса разработали уникальный способ улучшить человеческое зрение – ночное зрение без специальных приборов, словно сверхчеловек. Ученые разработали крошечные датчики для улавливания инфракрасных лучей, которые добавят людям способность видеть в темноте, сообщает Science Alert.

Зрение человека очень хорошо адаптировано для дневного света, но в темноте мы оказываемся беспомощны. В темноте специальные приборы позволяют улавливать инфракрасное излучение, исходящее практически ото всех окружающих нас объектов, но их волны настолько длинные, что фоторецепторы глаз людей не могут их уловить.

Разработаны наночастицы, улучшающие зрительные рецепторы – эксперимент успешно проведен на мышах Фото: Science Alert

Наделить человека ночным зрением ученые предлагают при помощи наночастиц в виде обычных капель для глаз, которые улучшат сетчатку путем крепления к зрительным палочкам, улучшая их чувствительность к инфракрасным волнам. В итоге невидимый свет будет поглощаться фоторецепторами, которые отправляют в мозг такие сигналы, какими бы они были если бы на сетчатку попадал видимый свет.

Мыши превосходно стали видеть в темноте после принятия глазных капель Фото: Hi-News

Эксперимент с такими каплями для глаз был успешно проведен над мышами. При получении небольшой дозы наночастиц с микроскопическими датчиками фоторецепторы глаз мышей начали укорачивать инфракрасные волны длиной 980 нм до 535 нм. При этом инфракрасный свет обретал зеленый оттенок, словно животные надели специальные линзы ночного видения. Благодаря такому эффекту, лабораторные мыши смогли безо всяких проблем пройти лабиринт с препятствиями в полной темноте.

Однако у этого "лекарства" оказались неприятный побочный эффект – помутнение роговицы глаза, но оно прошло примерно через неделю. При этом способность видеть в темноте сохранялась на протяжении 10 недель.

Ученые надеются продать свою разработку армии США, которые наверняка заинтересуются такой технологией, делающей из обычного человека супервоина с ночным зрением – эта особенность дала бы невероятное преимущество солдату во время ночных операций.

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Подобные капли найдут применение даже в медицине. К примеру, такое лекарство помогло бы эффективно вылечить дальтонизм или частичную слепоту.

Как сделать зрение идеальным:

Напомним. что ранее неизбежная слепота помогла мальчику исполнить все желания. Также экспертами были названы продукты, улучшающие зрение – узнайте о сладких "лекарствах" для здоровья глаз.

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