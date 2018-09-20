Свободу смартфонам: вышел аналог Android без слежки Google

В новой операционной системе вырезаны все сервисы Google

Новая операционная система основана на Android 7.1. Фото: igen.fr

Программист из Франции Гаэль Дюваль известный по своему дистрибутиву Linux Mandriva, объявил о выпуске собственной свободной альтернативе Android. Новая мобильная операционная система получила название /e/ и лишена сервисов и трекингов Google.

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Разработчик взял за основу популярный китайский дистрибутив LineageOS 14.1, основанный на Android 7.1, и вырезал из него заблокированные сервисы Google. Для обеспечения безопасной работы операционная система /e/ была оснащена компонентами microG Project и Mozilla Location Service, а также приложения с открытым исходным кодом, каждое из которых прошло тщательный отбор.

Мобильная операционная система /e/ Фото: igen.fr

Дюваль также нашел удачные альтернативы сервисам Google. Например, роль почтового клиента здесь исполняет K9-Mail, мессенджера — Telegram, браузера — Jelly Web Browser, а приложения для получения и отправки SMS — Signal.

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При первом запуске /e/ от пользователей больше не требуют заводить учетную запись в Google. Но если требуется облачное хранилище, то владельцам смартфонов на этой ОС предлагается использовать облачный сервис NextCloud. В будущем будет добавлен магазин приложений со множеством бесплатных приложений с открытым исходным кодом.

Мобильная операционная система /e/ Фото: igen.fr

На данный момент /e/ находится в стадии бета-тестирования и доступна для установки на ограниченное количество устройств, полный список можно узнать по ссылке. Ассортимент совместимых устройств будет постепенно расширяться.

Напомним, что ранее мы рассказывали о ТОП-10 скрытых возможностей Android Google Play. В то же время Google сообщила, что отказывается от Android и показала альтернативу этой операционной системы.