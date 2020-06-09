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Таинственные радиопослания из космоса озадачили ученых

Сегодня, 08:22

Ученые до сих пор не уверены, что является причиной быстрых радиовсплесков и откуда они происходят

Космические быстрые радиовсплески – одно из самых загадочных явлений во Вселенной. Ученые фиксируют их с 2007 года. Это короткие, длящиеся всего несколько микросекунд чрезвычайно мощные выбросы энергии. Однако новое исследование рисует неожиданную картину – их 157-дневную цикличность, чего ранее не наблюдалось.

Быстрые радиовсплески (FRB) наблюдались в повторяющихся моделях лишь однажды и были обнаружены с использованием искусственного интеллекта. Они также использовались как инструменты для исследования таинственных галактических гало и даже помогли найти недостающую материю Вселенной. Однако ученые до сих пор не уверены, что является причиной всплесков и что является их источником.

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Используя телескоп Ловелла в обсерватории Джодрелл-Бэнк в Великобритании, астрономы наблюдали FRB под названием 121102 в течение четырех лет и обнаружили 32 вспышки. Они повторяются по циклической схеме: каждые 157 дней фиксировались новые вспышки, которые длятся 90 дней, после которых следует 67-дневное молчание, прежде чем всплески начнутся снова.

Поскольку эти быстрые радиовсплески являются регулярными, это говорит о том, что они могут быть вызваны движением тел по определенным орбитам, например, нейтронной звезды вокруг черной дыры. Предыдущие теории предполагали, что всплески могут быть вызваны "прецессирующей" нейтронной звездой, колеблющейся как волчок, однако длительный период бездействия предполагает, что это маловероятно.

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По словам исследователей, обнаружение периодов бездействия может быть столь же информативным, как и периоды активности. Единственный другой периодический FRB, наблюдаемый к настоящему времени, имел намного более короткий цикл, всего 16 дней, в то время как новые результаты указывают на гораздо более продолжительный временной график.

Телескоп Ловелла в обсерватории Джодрелл Бэнк
Телескоп Ловелла в обсерватории Джодрелл Бэнк
Фото: Digital Trends

"Необходимы дальнейшие наблюдения за большим количеством радиовсплесков, чтобы получить более четкую картину об этих периодических источниках и выяснить их происхождение", – прокомментировал открытие доктор Каустубх Раджвада из Манчестерского университета,

Напомним, что ранее ученые поймали таинственный сигнал из глубин Вселенной. Также во Вселенной обнаружено колоссальное столкновение черных дыр.

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Источник: Digital Trends
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