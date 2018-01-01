Тайна ребенка инопланетян разгадана: невероятные фото

Тело "существа" имеет около 15 сантиметров в высоту и коническую форму головы

Ата. Фото: кадр из видео The Atacama Humanoid

Естественные мумифицированные останки "детеныша инопланетян", которого назвали Ата, были обнаружены вблизи города-призрака в пустыне Атакама Чили в 2003 году. Испанский бизнесмен Рамон Навиа-Осорио купил эту мумию, а в 2012 году разрешил врачу по имени Стивен Грир использовать рентгеновскую и компьютерную томографию (КТ) для анализа ее скелета.

Грир является основателем The Disclosure Project, который "работает над тем, чтобы полностью раскрывать факты об НЛО, внеземном интеллекте и классифицировать передовые энергетические и двигательные системы", согласно его веб-сайту.

Ата имеет около 15 сантиметров в высоту, с конической формой головы и необычно жесткими костями для ее размера. Некоторые утверждали, что она инопланетянин. Но новое исследование, опубликованное сегодня в журнале Genome Research, не только продолжает опровергать чужую теорию, но также показывает научное объяснение ее якобы внеземного облика.

Рентгенолог, который проанализировал образы, сказал, что кости Аты были примерно такими же зрелыми, как у человека шестилетнего человека.

В то время Грир также предоставил образцы костного мозга Aты иммунологу Гарри Нолану в Стэнфордском университете в Пало-Альто, Калифорния. Команда Нолана определила ДНК Аты и сделала вывод, что ее генетический материал был от человека, а не от инопланетян. Ее кости примерно такие же зрелые, как у шестилетнего ребенка. Но он не мог объяснить, как такой маленький человек мог проявить свой необычный внешний вид.

"Как только мы поняли, что это был человек, следующим шагом было понять, как что-то может выглядеть так", – говорит Нолан.

Ученый работал с генетическими исследователями в Стэнфорде и командой вычислительного биолога Атула Батте из Калифорнийского университета в Сан-Франциско для анализа генома Аты. Согласно их новому исследованию, мутации присутствуют в семи генах ребенка. Нолан теперь считает, что эта комбинация мутаций вызвала тяжелые скелетные аномалии Аты, включая ее необычно быстрый рост кости. Он говорит, что Ата, скорее всего, является человеческим плодом, который был либо мертворожденным, либо умер вскоре после рождения.

Но те, кто считает, что Ата является внеземным, не меняют своего разума, независимо от новых научных открытий.

"Инопланетная шумиха была глупой лженаукой, пропагандируемой для внимания средств массовой информации", – говорит палеоантрополог и анатомист Уильям Юнгерс, почетный профессор Медицинского центра Университета Стоуни Брук.

Напомним, ранее появилось видео странного явления над небом США.

Также сообщалось, что в России нашли лучшее место на планете для охоты на инопланетян.

О том, как в США готовятся к встречи с инопланетянами, смотрите на видео ниже