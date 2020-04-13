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Тайны Вселенной: что ученые находят за пределами галактики

Вселенная таит в себе множество загадок, исследование ее порождает больше вопросов, чем ответов

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:15

Вселенная служит неисчерпаемым источником новых знаний и загадок. Для многих из нас космос ограничивается новостями о пусках ракет Илона Маска или солнечными и лунными затмениями. А вы попробуйте в ночное время обратить внимание на небо. Посмотрите на него немного, и вы увидите, насколько глубокий и огромный мир открывается над вами, обратите внимание на то, насколько наш мир ничтожно мал, по сравнению с необъятным пространством Вселенной.

Если выехать далеко за пределы города так, чтобы свет не мешал наблюдению, то можно рассмотреть галактический диск Млечного пути – в нем таится множество неизведанного. Причем за его пределами загадок гораздо больше, чем ответов. Что же ученые находят и открывают за пределами нашей громадной галактики? Пожалуй, самые загадочные объекты Вселенной – черные дыры.

NGC 6240
NGC 6240
Фото: National Geographic

Взять, к примеру, галактику NGC 6240, находящуюся от нас примерно в 300 миллионах световых лет. Эта "неправильная" галактика интересна тем, что, как предполагают исследователи, она образовалась в результате столкновения двух галактик, что привело к наличию в NGC 6240 двух сверхмассивных черных дыр. Но более детальное изучение показало, что в галактике находится сразу три сверхмассивные черные дыры и это указывает на возникновение NGC 6240 в результате столкновения трех галактик. И это первая обнаруженная учеными подобная концентрация сверхмассивных черных дыр.

Смотрите также в сюжете о секретных космических миссиях:

Маркарян 231
Маркарян 231
Фото: Wikipedia

Еще одним сюрпризом для специалистов стала сейфертовская галактика "Маркарян 231" (UGC 8058), отстоящая от Земли на 561 миллион световых лет. Она питается от квазара (одного из самых ярких объектов во Вселенной), который является ближайшим к нам. Помимо этого "Маркарян 231" примечательна тем, что внутри этой галактики находится две активные сверхмассивные черные дыры, вращающиеся вокруг друг друга, что приводит к массовому оттоку молекул из-за сверхмощного излучения.

Столкновение галактики Андромеда с M32p
Столкновение галактики Андромеда с M32p
Фото: NASA

Недавнее открытие помогло ученым установить, что два миллиарда лет назад третья по размерам галактика Местной группы, названная учеными M32p, столкнулась с галактикой Андромеды. В результате этой катастрофы галактика перестала существовать, превратившись в слабо заметное звездное гало, размерами превышающее саму Андромеду, а также в М32 — карликовую галактику и спутник Андромеды. В будущем Андромеда столкнется с нашей галактикой Млечный путь – случится это приблизительно через четыре миллиарда лет.

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Галактика Сигара
Галактика Сигара
Фото: Wikipedia

Также недавно ученые обнаружили в 12 миллиардах световых лет от Земли галактику Сигара, содержащую чрезвычайно больше количество темной материи, что противоречит современным теориям о молодой Вселенной. Или загадочное свечение внутри Галактического Центра, которое может быть связано также с темной материей, но исследователи пока не могут понять, как именно.

OGLE-2016-BLG-1190Lb – планета или звезда?
OGLE-2016-BLG-1190Lb – планета или звезда?
Фото: Wikipedia

Нельзя не забывать о космическом объекте OGLE-2016-BLG-1190Lb, который в 13 раз массивнее Юпитера и вращается вокруг звезды в 22 тысячах световых лет от Солнца, но непонятен с точки зрения классификации — это или планета, или коричневый карлик. Для планеты объект слишком велик, а для коричневого карлика нехарактерно вращение вокруг звезды.

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И подобных открытий ученые делают множество. Вселенная таит в себе множество загадок, которых хватит на всю историю человечества, но, вероятно, даже сами исследователи не могли предположить, что сделанные ими открытия не дадут ответы, а скорее поставят их в ещё более затруднительное положение.

Напомним, что ранее мы рассказывали о ТОП-5 малоизвестных фактов о первом человеке в космосе в День космонавтики. Также ученые увидели жуткие процессы в гигантской черной дыре.

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наука звезды галактика черные дыры загадки
Источник: Популярная Механика
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