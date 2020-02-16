Tecno Spark 4 обзор: на что способен бюджетник с тремя камерами

Смартфон получил емкий аккумулятор, тройную фотокамеру и богатый комплект, но не обошлось без компромиссов

Tecno Spark 4 Фото: Сегодня

В 2018 году на территории Украины официально появился еще один мобильный китайский бренд – Tecno Mobile. Tecno специализируется в основном на среднеценовых и бюджетных смартфонах. На днях у редакции "Сегодня" оказалась одна из новинок – Tecno Spark 4, относящаяся к категории доступных моделей. Несмотря на свое позиционирование, этот аппарат оказался далеко не так прост, как может показаться на первый взгляд. Предлагаем разузнать о нем поподробнее в нашем обзоре.

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Tecno Spark 4 Фото: Сегодня

Технические характеристики:

Экран: 6.52-дюймовый, IPS, разрешение HD (1600×720), 264 ppi, соотношение сторон 20:9.

Процессор: MediaTek Helio A22 (12-нм). 4 ядра Cortex A53 частотой 2 ГГц + 3 Гб ОЗУ, графический ускоритель PowerVR GE8300.

Память: 32 Гб с разъемом для карты памяти microSD (отдельный).

Основная камера: 13.1 Мп + оптика с диафрагмой f/1.8, без оптической стабилизации. Дополнительный модуль – сенсор глубины, третья камера – телефотообъектив.

Фронтальная камера: 8 Мп

Аккумулятор: 4000 мАч.

Операционная система: Android 9.0 Pie + оболочка HiOS 5.5.

Разъемы и связь: поддержка 2 SIM, GPS, 4G LTE, Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 ГГц), Bluetooth 5.0, A2DP, LE, microUSB разъем под зарядку (USB OTG), выход на наушники 3,5 мм.

Особенности: технология распознавания лица Face Unlock, сканер отпечатков пальцев, градиентная тыльная панель.

Упаковка и комплектация

Tecno Spark 4 – упаковка с лицевой стороны Фото: Сегодня

Tecno Spark 4 – упаковка с тыльной стороны Фото: Сегодня

Упакован Tecno Spark 4 в стандартную картонную коробку с фирменным оранжевым оформлением. На лицевой стороне нанесено фото смартфона, на обратной – подробная техническая информация, касательно процессора, объема памяти, диагонали и типа экрана и прочего. На торцах вынесены только ключевые особенности, вроде тройной камеры и объема памяти 3/32 ГБ.

Комплектация Tecno Spark 4 Фото: Сегодня

В комплекте к смартфону поставляется 10-ваттная зарядка с кабелем microUSB, дополнительная защитная пленка, прозрачный силиконовый чехол, скрепка для лотка SIM-карт, а также документация с гарантией "12+1 месяц". Как для бюджетного аппарата получился достаточно богатый комплект.

Дизайн

Tecno Spark 4 Фото: Сегодня

Внешний вид Tecno Spark 4 соответствует современной "мобильной моде" 2020 года: каплевидный вырез в экране, эффектная градиентная расцветка на тыльной панели и округлые грани корпуса. Если с лицевой стороны ничего выдающегося, то задняя крышка привлекает внимание своим спокойным голубым градиентным переливом. Есть еще модели с темно-фиолетовым, серым и оранжевым цветом.

Tecno Spark 4 Фото: Сегодня

Правда весь монолитный и неразборной корпус Tecno Spark 4 пластиковый, и в нем отсутствуют другие современные смартфонные тренды: стеклянной панели и металлической рамки для жесткости, поэтому аппарат получился немного хрупким. Но мы понимаем, что это смартфон из нижнего ценового сегмента, поэтому здесь производителю пришлось пойти на подобные "жертвы".

Вес Tecno Spark 4 почти не ощущается в руках Фото: Сегодня

Смартфон приятно лежит в руке. Для своих габаритов аппарат легкий – всего 170 грамм, что добавляет удобства при использовании. Однако тыльная сторона в купе с округлыми гранями делает Tecno Spark 4 немного скользким, поэтому желательно использовать комплектный силиконовый чехол во избежание неприятных ситуаций с преобладанием гравитации над трением.

Tecno Spark 4 Фото: Сегодня

Tecno Spark 4 в комплектном силиконовом чехле Фото: Сегодня

Эргономика

Кнопки питания и регулировка громости у Tecno Spark 4 вынесены на правую грань Фото: Сегодня

Все элементы управления смартфоном вынесены на правую грань. Вообще, расположение кнопок слева или справа по удобству я считаю сугубо субьективным. Главное, что дотягиваться до них одной рукой можно. Клавиши управления громкостью и питания раздельные, немного выступают над корпусом, имеют длинный ход и четкий отклик, поэтому тактильно ощущаются вслепую. Для разблокировки можно использовать сканер отпечатков пальцев, вынесенный на тыльную часть смартфона. Работает он достаточно точно и быстро – претензий к его работе нет.

Tecno Spark 4 Фото: Сегодня

Слот для двух SIM-карт и карты microSD получился раздельным. Поэтому при установке второй симки владельцу не придется выбирать между расширением памяти и вторым номером – все интегрируется вместе. А увеличивать память придется, ведь емкость внутреннего флэш-накопителя всего 32 ГБ – этого очень мало по меркам 2020 года, учитывая возросшие объемы приложений.

Выступающий за пределы задней панели блок с тройной камерой и фотовспышкой не сильно мешает аппарату лежать на твердой поверхности. Смартфон чуть покачивается при прикосновениях к самой крайней части экрана, но в целом лежит на столе устойчиво.

Tecno Spark 4 Фото: Сегодня

На нижнем торце расположен динамик, микрофон и даже 3,5-миллиметровый аудиовыход. Вроде все хорошо, но морально устаревший MicroUSB порт – это уже архаизм в 2020 году.

Экран

Tecno Spark 4 Фото: Сегодня

Экран у Tecno Spark 4 получил диагональ в 6,52 дюйма с соотношением сторон 20:9. Разрешение у аппарата – 1600х720 пикселей, а плотность точек составляет 269 ppi. При таких показателях вроде бы должно быть "зернистость", но на практике она отсутствует вовсе – изображение очень четкое, шрифты сглаженные.

Tecno Spark 4 Фото: Сегодня

Tecno Spark 4 Фото: Сегодня

Матрица IPS выводит очень насыщенные и контрастные цвета, без сильного ухода в теплые или холодные тона. Яркости в целом будет хватать для просмотра информации даже солнечную погоду, но с оговоркой, что смотреть придется прямо, поскольку в таком случае можно будет заметить небольшое выцветание под углом.

Tecno Spark 4 Фото: Сегодня

Tecno Spark 4 Фото: Сегодня

Рамка вокруг экрана имеет ширину по бокам по 3 мм, снизу — 9 мм, сверху — 4 мм. Экран занимает около 90% площади передней панели. Дисплей прикрыт стеклом Asahi Glass, устойчивым к появлению царапин. В настройках есть приятные бонусы вроде программного скрытия выреза в экране и режима чтения для защиты глаз.

Tecno Spark 4 Фото: Сегодня

Производительность

Подробные технические характеристики Tecno Spark 4 можно увидеть в настройках Фото: Сегодня

Tecno Spark 4 работает на базе 4-ядерного процессора MediaTek Helio A22 с частотой 2 ГГц. За графическую производительность отвечает GPU PowerVR GE8300. Это бюджетный чип, от которого не стоит ожидать высокой мощности. Процессор работает в паре с 3 Гб оперативной памяти.

Техническая информация в приложении AIDA64 Фото: Сегодня

Тесты в бенчмарке AnTuTu показали результат в 78643 балла. В целом эти результаты стандартны для этого класса мобильных устройств. Отдельно стоит обратить внимание на стресс-тест – в нем смартфон работает стабильно, не нагревается и не страдает от троттлинга (сбрасывания частот процессора не происходит).

Результаты производительности Tecno Spark 4 в AnTuTu Фото: Сегодня

Несмотря на бюджетную начинку, смартфон работает достаточно быстро – тормозов или фризов не замечено. Все элементы интерфейса отрисовываются и листаются плавно, приложения запускаются быстро. Посмотреть HD-видео на YouTube, поскроллить странички соцсетей или веб-страниц в браузере, снять видео – всего это телефон выполняет без проблем. Однако стоит понимать, что мощности для многих игр откровенно не хватает. Однако и здесь нашлись приятные сюрпризы: если в PUBG или Call of Duty поиграть толком не получится, то Minecraft, Critical Strike и старенький Modern Combat 3 играются вполне добротно. Так что для детей будет в самый раз.

Скорость записи на внутреннем накопителе Фото: Сегодня

Интерфейс

Интерфейс оболочки HiOS 5.5 у Tecno Spark 4 Фото: Сегодня

Смартфон работает на Android 9 с предустановленной фирменной оболочкой HiOS 5.5. Tecno решили перерисовать интерфейс под собственный стиль: изменили иконки, добавили красочные темы и собственные обои для рабочего стола и блокировки, а также оснастили дополнительными опциями. Есть здесь и предустановленные приложения, вроде Facebook и собственного браузера PHX, но их удалять не запрещается.

Интерфейс оболочки HiOS 5.5 Tecno Spark 4 Фото: Сегодня Интерфейс оболочки HiOS 5.5 Tecno Spark 4 Фото: Сегодня Интерфейс оболочки HiOS 5.5 Tecno Spark 4 Фото: Сегодня Интерфейс оболочки HiOS 5.5 Tecno Spark 4 Фото: Сегодня Интерфейс оболочки HiOS 5.5 Tecno Spark 4 Фото: Сегодня Интерфейс оболочки HiOS 5.5 Tecno Spark 4 Фото: Сегодня Интерфейс оболочки HiOS 5.5 Tecno Spark 4 Фото: Сегодня Интерфейс оболочки HiOS 5.5 Tecno Spark 4 Фото: Сегодня Интерфейс оболочки HiOS 5.5 Tecno Spark 4 Фото: Сегодня Интерфейс оболочки HiOS 5.5 Tecno Spark 4 Фото: Сегодня 1/10

Среди прочего можно включить смарт-панель с часто используемыми действиями и вызывать её в любой момент свайпом от края дисплея, как у смартфонов Galaxy Note. На сканер отпечатков получится назначать разные задачи, от записи звонков до фотосъемки. Есть режим, контролирующий передачу данных в фоне. Есть также приятные мелочи вроде вывода скорости загрузки с интернета, боковые регулировки звука, встроенный оптимизатор и антивирус и даже утилита, контролирующая нагрев процессора. Для полного счастья аппарату не хватает разве что чипа NFC.

Камеры

Модуль тройной фотокамеры с фотовспышкой у Tecno Spark 4 Фото: Сегодня

Tecno Spark 4 оснастили тройным модулем камеры. Но на практике это формальность, ведь все снимки делаются основным сенсором разрешением 13 МП с диафрагмой f/1,8. Он дополнен двумя простенькими модулями с небольшим разрешением (2 МП и 0,8 МП) для измерения глубины сцены, необходимой для эффекта боке. Есть поддержка AI-алгоритмов для распознавания сцены, режимы HDR и "Красота" для улучшения снимков.

Интерфейс приложения Фотокамера Tecno Spark 4 Фото: Сегодня

Пример фотографии, снятой на Tecno Spark 4 Фото: Сегодня

Пример фотографии, снятой на Tecno Spark 4 Фото: Сегодня

Пример фотографии, снятой на Tecno Spark 4 Фото: Сегодня

Пример фотографии, снятой на Tecno Spark 4 Фото: Сегодня

Сенсор камеры очень чувствителен к освещению и реагирует резким падением качества при его ухудшении. К сожалению, зима — не самое светлое время года, так что действительно выигрышных снимков мы на смартфон сделать не получилось. Если вкратце, то это бюджетный уровень, с хорошо заметными шумами, падением резкости к краям кадра и прочими типичными проблемами недорогих решений.

Батарея

Батарея Tecno Spark 4 Фото: Сегодня

У Tecno Spark 4 установлен аккумулятор емкостью 4000 мАч — показатель не рекордный, но достойный. Отсутствие мощного железа и экрана большого разрешения идет только на пользу автономности. Спустя активного использования на протяжении 8 часов остается еще 40% заряда. Таким образом, если не нагружать аппарат активно, то 2 дня без подзарядки обеспечены. При воспроизведении видео HD при 50-процентной яркости смартфон продержался 16 часов.

Вывод

Tecno Spark 4 Фото: Сегодня

Tecno Spark 4 — это бюджетный смартфон с громадным экраном с запасом яркости, емким аккумулятором и богатой комплектацией. В аппарате есть даже приятные мелочи, вроде градиентной расцветки, отдельного слота для microSD карт и украинской локализации в гибкой к настройкам оболочке. Также приятно удивила скорость работы при бюджетном процессоре. Однако омрачает впечатление отсутствие NFC, морально устаревший microUSB порт и откровенно слабая в условиях сложного освещения камера. В целом, смартфон рекомендован для тех, кому нужен стильный "работяга" на каждый день с долгоиграющей батарейкой. Смартфон в Украине продается по рекомендованной цене в 2799 гривен, что, в принципе, его делает даже неплохим приобретением в качестве первого смартфона.

Напомним, что ранее мы рассказывали, как сэкономить при выборе смартфона. А также мы выбирали ТОП-5 доступных смартфонов прошлой осени.

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