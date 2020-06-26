Технологический монстр: создан самый мощный суперкомпьютер в мире

Fugaku на базе ARM в Японии является самым быстрым суперкомпьютером в мире

Японская система Fugaku, разработанная Fujitsu и финансируемая правительством Институтом физико-химических исследований, заняла первое место по производительности среди суперкомпьютеров (мейнфреймов). Согласно рейтингу High Performance Linpack (HPL), вычислительная мощность японской машины составляет 415,5 петафлопс, что делает его мощнейшим суперкомпьютером в мире. Fugaku получился в 2,8 раза быстрее, чем предыдущий лидер от IBM, который теперь занимает второе место. Система также вышла на первое место в тесте высокопроизводительного конъюгатного градиента (HPCG) с рекордными 13,4 HPCG-петафлопсами.

Особенность японской системы Fugaku также в том, что впервые в истории компьютер на базе более простых процессоров ARM (RISC) по мощности превзошел чипы на самой популярной и мощной архитектуре x86 (CISC) от IBM. Недаром Apple на днях анонсировала перевод своих компьютеров на собственные ARM-процессоры Bionic, устанавливаемые в смартфонах, вместо Intel.

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На разработку Fugaku, которая использует 48-ядерную систему A64FX от Fujitsu, потребовалось шесть лет. Впервые процессор на базе ARM занял верхнюю позицию в ТОП-500 самых мощных компьютеров в мире. Архитектура x86 используется в 481 системе, причем 469 из них от Intel.

Благодаря добавлению Fugaku, совокупная производительность списка выросла с 1,65 exaflops шесть месяцев назад до 2,23 exaflops. Еще в 2017 году Китай обогнал США по количеству суперкомпьютеров в списке. В то время в нем было 202 заявки по сравнению с 143 в Америке. Сейчас в Китае 226, а в США – 114. Япония занимает третье место с 30 машинами, за ней следуют Франция (18) и Германия (16).

Fugaku в 2,8 раза быстрее прошлого лидера от IBM Фото: TechSpot

Несмотря на то, что США уступают Китаю по общему количеству суперкомпьютеров, США по-прежнему занимают первое место по совокупной производительности списка, имея 644 петафлопс по сравнению с 565 петафлопсами своего конкурента из Поднебесной.

Рейтинг производительности суперкомпьютеров Фото: TechSpot

Fugaku использовался для исследования коронавируса. Разработчики надеютя, что машина стоимостью 1,2 миллиарда долларов поможет определить способы лечения вируса, после запуска в следующем году. Мейнфрейм также будет использоваться для моделирования воздействия землетрясений и цунами и определения путей эвакуации.

Напомним, что ранее ученые разработали суперкомпьютер, создавший миллиарды вселенных за мгновение. Также недавно была создана самая маленькая флешка с гигантским объемом памяти.

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