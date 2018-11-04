Технологии будущего: LG создали телевизор-рулон
Инновационный телевизор покажут публике на выставке CES 2019
Компания LG Display создала прототип OLED телевизора будущего, способный скручиваться в рулон. Более того, при помощи специальной подвижной конструкции экран телевизора способен полностью сворачиваться и прятаться в специальную подставку, освобождая место.
Инновационный телевизор покажут публике на выставке CES 2019, которая пройдет в январе.
Более того, на этой выставке южнокорейская компания вместе с телевизором покажет свой первый гибкий смартфон, использующий такую же технологию сворачивающегося дисплея. По слухам от Engadget, это будет просто складывающийся смартфон в форм-факторе "жабки".
Напомним, что ранее телевизоры начали готовить к фотореалистичному стандарту видео высокого динамического диапазона. Также LG выпустила 5-камерный смартфон V40 ThinQ.