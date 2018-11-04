Технологии будущего: LG создали телевизор-рулон

Инновационный телевизор покажут публике на выставке CES 2019

Подобные телевизоры будут почти в каждом доме в ближайшем будущем. Фото: Business Insider

Компания LG Display создала прототип OLED телевизора будущего, способный скручиваться в рулон. Более того, при помощи специальной подвижной конструкции экран телевизора способен полностью сворачиваться и прятаться в специальную подставку, освобождая место.

Инновационный телевизор покажут публике на выставке CES 2019, которая пройдет в январе.

Инновационный телевизор от LG Display Фото: Business Insider

Более того, на этой выставке южнокорейская компания вместе с телевизором покажет свой первый гибкий смартфон, использующий такую же технологию сворачивающегося дисплея. По слухам от Engadget, это будет просто складывающийся смартфон в форм-факторе "жабки".

Напомним, что ранее телевизоры начали готовить к фотореалистичному стандарту видео высокого динамического диапазона. Также LG выпустила 5-камерный смартфон V40 ThinQ.