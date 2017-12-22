Технологии лучше человека: искусственный интеллект научился распознавать обман в суде

Вчера, 07:32

Программа оценила правдивость показаний на 15 видеозаписях из залов судебных заседаний

Искусственный интеллект. Фото: pixabay
Искусственный интеллект. Фото: pixabay

Искусственный интеллект умеет играть в покер, разрабатывать новый ИИ без участия человека, а теперь и работать в суде. Американцы создали искусственный интеллект DARE, который может распознать ложь подсудимого по его лицу и голосу.

Разработчики отмечают, что программа справляется с этой задачей лучше людей, пишет "Новое время".

Команда из Университета штата Мэриленда и Колледжа Дартмута обучила искусственный интеллект распознавать пять небольших изменений в выражении лиц людей, которые, как считается, указывают на то, что кто-то лжет — хмурится, поднимает брови, подворачивает губу, выпячивает губу и поворачивает голову.

Программа оценила правдивость показаний на 15 видеозаписях из залов судебных заседаний. В ходе испытаний программа в 92% случаев правильно определяла ложь в ответах на вопросы в суде. Для людей этот показатель составил 81 процент.

Для тренировки алгоритма также использовалась база данных, содержавшая 121 видеоролик с инсценировкой судебного процесса. Поэтому авторы программы указывают на одно ограничение: системы опираются на инсценированные судебные процессы. В реальной жизни подсудимые могут лгать гораздо лучше, поскольку они более мотивированы.

Тем не менее, эксперты отмечают, что в перспективе во время судебных заседаний DARE может стать отличной заменой детектора лжи, то есть полиграфа, использование которого не всегда удобно.

Ранее сайт "Сегодня" выяснял, каким будет человек будущего: какие изменения произойдут до 2030 года. Отмечается, что к 2026 году одно место в совете директоров каждой компании будет принадлежать машине с искусственным интеллектом.
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