Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Глобальный сбой в Telegram: сервис уже восстановился, но со сбоями

Сегодня, 14:25

Сбои в мессенджере происходят как в мобильной версии, так и в версии для ПК

Мессенджер Telegram перестал работать. Глобальный сбой в системе произошел в пятницу, 25 сентября, около 13:40 по Киеву. Об этом сообщают пользователи со всего мира.

В течение всего 10 минут 91% из трех тысяч юзеров по всему миру сообщили о невозможности включения сервиса, это показывает сайт для отслеживания ошибок этого приложения Downdetector. При этом сбоит происходят и мобильная версия, и версия для ПК.

Скриншот: downdetector

Наибольшее число жалоб от пользователей приходит из России, Белоруссии, Украины, Германии, Венгрии, Польши и Сингапура.

Скриншот: downdetector

Среди отмеченных неполадок – невозможность подключиться к мессенджеру (72%) и трудности с отправкой сообщений (27%).

Читайте также:
Telegram начал банить пользователей с "хитрыми" псевдонимами

На момент публикации новости мессенджер с перебоями, но уже работает (в Украине). Предыдущий сбой произошел 21 сентября.

Причины сбоя пока неизвестны.

Смотрите также в сюжете о том, при каких условиях может исчезнуть интернет:

Напомним, ранее Павел Дуров прокомментировал слухи о продаже Telegram. Основатель Telegram говорит, что потуги регулировать соцсети и запрещать их могут "в конце концов убить интернет как глобальную сеть". Также отметил, что к таким шагам прибегают только автократичные страны – Иран, Китай, Россия, США.

Кроме этого, в Telegram появились видеозвонки, мы рассказывали, как их включить и пользоваться.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Apple iPhone получил запоздалую функцию Telegram Видеозвонки в Telegram доступны на Android: инструкция по пользованию Telegram начал банить пользователей с "хитрыми" псевдонимами «Это наша позиция»: Дуров прокомментировал слухи о продаже Telegram
видео причина сбой Telegram
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
Очень смело: Злата Огневич выгнулась и оголила грудь
Очень смело: Злата Огневич выгнулась и оголила грудь
Дівчина дня. Гаряча подруга Артуро Відаля
Дівчина дня. Гаряча подруга Артуро Відаля
Семенович в платье с декольте соблазнила известного россиянина
Семенович в платье с декольте соблазнила известного россиянина

Популярные статьи

Сегодня, 12:23Шоу-бизнес

История любви Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс. Влюбленных, родившихся в один день

Сегодня, 05:55Fun

Фото дня. Потерянная доска серфингиста из США неожиданно нашлась на другом конце планеты

Вчера, 19:30Шоу-бизнес

Любви все возрасты покорны: что известно о молодой жене 90-летнего Григория Чапкиса

Вчера, 19:03Events

Воздвижение Креста Господня-2020: дата, история, приметы и традиции

Вчера, 15:17Fun

Девочка восемь лет питалась только чипсами и хлебом: как она выглядит сейчас (фото)

Вчера, 14:46Events

Выходные дни и праздники в октябре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем

Вчера, 13:51Шоу-бизнес

Камалия о муже, болеющем коронавирусом: "Захуру стало хуже, 40% легких поражено"

Вчера, 12:52Шоу-бизнес

Влад Яма рассказал о "сложном" характере Натальи Могилевской

Вчера, 08:20Шоу-бизнес

Светлана Тарабарова родила второго ребенка: трогательное фото

Вчера, 05:04Психология

Гороскоп на сегодня 24 сентября: Стрельцам нужно избегать ссор, а Козерогам – не поддаваться на провокации

23 сентябряШоу-бизнес

ТОП-5 самых коротких браков украинских знаменитостей

23 сентябряFun

Самый узкий дом в Лондоне продают за 34 миллиона гривен (фото)

23 сентябряFun

Девушка с десятым размером груди зарабатывает на жизнь благодаря своим снимкам

23 сентябряШоу-бизнес

Линзы и новая прическа: Ольга Сумская показала необычный образ

23 сентябряПсихология

Три знака зодиака, с которыми просто невыносимо общаться

23 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 23 сентября: Водолею нужно избегать конфликтов, а Рыбам – наслаждаться жизнью

Новости партнеров

Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Геля из "СВ Шоу" рассказала, куда исчезла и почему ушла от Верки
Геля из "СВ Шоу" рассказала, куда исчезла и почему ушла от Верки
Подружка русской Кардашьян произвела фурор в невидимом белье
Подружка русской Кардашьян произвела фурор в невидимом белье
Дівчина дня. Гаряча подруга Артуро Відаля
Дівчина дня. Гаряча подруга Артуро Відаля
Надя Дорофєєва у купальнику сексуально вигнулась на камеру
Надя Дорофєєва у купальнику сексуально вигнулась на камеру
Кокетливая Деми Роуз едва вместила пышные формы в наряд из сетки
Кокетливая Деми Роуз едва вместила пышные формы в наряд из сетки
Дружина ексдинамівця похвалилася ідеальним тілом у бікіні
Дружина ексдинамівця похвалилася ідеальним тілом у бікіні
Алла Мазур вышла в эфир после шести курсов химиотерапии
Алла Мазур вышла в эфир после шести курсов химиотерапии

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять