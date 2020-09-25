Глобальный сбой в Telegram: сервис уже восстановился, но со сбоями

Сбои в мессенджере происходят как в мобильной версии, так и в версии для ПК

Мессенджер Telegram перестал работать. Глобальный сбой в системе произошел в пятницу, 25 сентября, около 13:40 по Киеву. Об этом сообщают пользователи со всего мира.

В течение всего 10 минут 91% из трех тысяч юзеров по всему миру сообщили о невозможности включения сервиса, это показывает сайт для отслеживания ошибок этого приложения Downdetector. При этом сбоит происходят и мобильная версия, и версия для ПК.

Скриншот: downdetector

Наибольшее число жалоб от пользователей приходит из России, Белоруссии, Украины, Германии, Венгрии, Польши и Сингапура.

Скриншот: downdetector

Среди отмеченных неполадок – невозможность подключиться к мессенджеру (72%) и трудности с отправкой сообщений (27%).

На момент публикации новости мессенджер с перебоями, но уже работает (в Украине). Предыдущий сбой произошел 21 сентября.

Причины сбоя пока неизвестны.

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Напомним, ранее Павел Дуров прокомментировал слухи о продаже Telegram. Основатель Telegram говорит, что потуги регулировать соцсети и запрещать их могут "в конце концов убить интернет как глобальную сеть". Также отметил, что к таким шагам прибегают только автократичные страны – Иран, Китай, Россия, США.

Кроме этого, в Telegram появились видеозвонки, мы рассказывали, как их включить и пользоваться.

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