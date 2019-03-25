Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Обновление Telegram подарило пользователям полную свободу

Свежее обновление Телеграма добавило массу полезных опций для усиления приватности

Евгений Опанасенко
Сегодня, 17:02
Функция удаления любых сообщений теперь работает неограниченно
Функция удаления любых сообщений теперь работает неограниченно
Фото: Mashable

Популярный мессенджер Telegram получил важное обновление, которое дало пользователям полную свободу общения и усилило приватность пользователей. Главной возможностью Телеграма оказалась полезная функция удаления любых сообщений из личных чатов: как для себя, так и для собеседника. До этого дня удалять отправленные сообщения можно было лишь не позднее 48 часов.

Удаление любых сообщений в Телеграме

В улучшениях приватности появилась опция запрета ссылки на ваш аккаунт при переотправке сообщений в другой чат. Скажем, вы не хотите, чтобы в цитате светилось ваше имя, то это можно указать в настройках Telegram. А еще можно настроить, кто видит фотографию вашего профиля.

Скрытие имения при пересылке сообщения

Помимо новых настроек приватности в обновлении Telegram улучшены возможности поиска. Например, можно найти необходимые настройки мессенджера с помощью нового поискового инструмента. Также добавлен поиск отдельных стикеров по ключевым словам и поиск GIF-анимаций. Еще было улучшено качество звонков и добавлена первичная поддержка VoiceOver, а также другие незначительные изменения.

Приятная возможность искать стикеры по ключевым словам

Руководство Teleram решили пойти на такой шаг из соображений приватности. Поскольку за последнее время стало понятно, что ни шифрование, ни другие инструменты приватности не спасут пользователя, если его сообщения хранятся у третьих лиц во "Входящих".

Читайте также
Skype получил "тонну" улучшений от Microsoft

Как отметил основатель мессенджера Павел Дуров, "отношения начинаются и заканчиваются, но истории переписок с бывшими друзьями и коллегами доступны вечно".

Смотрите также в сюжете о том, как распознать интернет-мошенника:

Напомним, что ранее в Telegram предупреждали пользователей о возможных сбоях мессенджера. А на днях Skype получил полезную функцию.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Skype получил полезную функцию: как включить Google готовит неприятности пользователям Gmail Facebook скопировал полезную функцию у Viber и Telegram Браузер Opera подарил Android неограниченную анонимность
интернет Дуров общение функция мессенджер Telegram
Источник: ain.ua
Реклама

Новости партнеров

Анна Хилькевич опубликовала фото «в купальнике и без»
Анна Хилькевич опубликовала фото «в купальнике и без»
5 признаков того, что у вас в роду были дворяне
5 признаков того, что у вас в роду были дворяне
Стало известно, кто второй папа сына Сергея Лазарева
Стало известно, кто второй папа сына Сергея Лазарева
Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт

Популярные статьи

Сегодня, 17:05Wellness

Почему появляются синяки под глазами и как с ними бороться

Сегодня, 16:00Food

Как приготовить куличи на Пасху: ТОП-5 проверенных рецептов

Сегодня, 11:30Food

Как приготовить самый вкусный кулич на Пасху: рецепт Татьяны Литвиновой

Сегодня, 07:26Техно

NASA получили "посмертное" послание с Марса

Сегодня, 06:31Техно

Смартфоны на Android быстро разряжаются: найдена причина

Вчера, 17:40Шоу-бизнес

Надя Дорофеева показала "горячие" фото с выступления на YUNA 2019

Вчера, 15:50Шоу-бизнес

Сама виновата: отец Юлии Началовой откровенно о смерти дочери

Вчера, 14:34Психология

Гороскоп на неделю: Львам важно найти хобби, а Скорпионам – не продавать свой труд за копейки

Вчера, 11:37Шоу-бизнес

Звезда культового сериала попросила у Путина российский паспорт

23 мартаFun

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

23 мартаШоу-бизнес

"Не знаем, что делать": Галкин рассказал о проблемах у Пугачевой

23 мартаШоу-бизнес

"Холостяк 2019": Никита Добрынин попросил девушку покинуть шоу до церемонии роз

23 мартаТехно

Xiaomi выпустила замену MIUI с ароматом мяты

23 мартаШоу-бизнес

"Жила в коммуналке": известная российская певица умерла в нищете

23 мартаШоу-бизнес

Российская звезда призналась, как решит судьбу сына-гея

23 мартаШоу-бизнес

Охранник кладбища рассказал о жуткой мистике на могиле Началовой

Новости партнеров

Садальский: Дочь Татьяны Васильевой рождена не от Мартиросяна
Садальский: Дочь Татьяны Васильевой рождена не от Мартиросяна
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Вкрутили девять шурупов, вставили пластину: Билана прооперировали
Вкрутили девять шурупов, вставили пластину: Билана прооперировали
Рита Дакота рассказала, как некоторые относились к Юлии Началовой
Рита Дакота рассказала, как некоторые относились к Юлии Началовой
«Это уже анорексия». Поклонников напугал вид Марии Горбань
«Это уже анорексия». Поклонников напугал вид Марии Горбань
Леся Никитюк заговорила о рождении ребенка и переезде за границу
Леся Никитюк заговорила о рождении ребенка и переезде за границу
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
7 самых красивых взрослых дочерей российских звезд
7 самых красивых взрослых дочерей российских звезд