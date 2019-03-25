Обновление Telegram подарило пользователям полную свободу

Свежее обновление Телеграма добавило массу полезных опций для усиления приватности

Функция удаления любых сообщений теперь работает неограниченно Фото: Mashable

Популярный мессенджер Telegram получил важное обновление, которое дало пользователям полную свободу общения и усилило приватность пользователей. Главной возможностью Телеграма оказалась полезная функция удаления любых сообщений из личных чатов: как для себя, так и для собеседника. До этого дня удалять отправленные сообщения можно было лишь не позднее 48 часов.

Удаление любых сообщений в Телеграме

В улучшениях приватности появилась опция запрета ссылки на ваш аккаунт при переотправке сообщений в другой чат. Скажем, вы не хотите, чтобы в цитате светилось ваше имя, то это можно указать в настройках Telegram. А еще можно настроить, кто видит фотографию вашего профиля.

Скрытие имения при пересылке сообщения

Помимо новых настроек приватности в обновлении Telegram улучшены возможности поиска. Например, можно найти необходимые настройки мессенджера с помощью нового поискового инструмента. Также добавлен поиск отдельных стикеров по ключевым словам и поиск GIF-анимаций. Еще было улучшено качество звонков и добавлена первичная поддержка VoiceOver, а также другие незначительные изменения.

Приятная возможность искать стикеры по ключевым словам

Руководство Teleram решили пойти на такой шаг из соображений приватности. Поскольку за последнее время стало понятно, что ни шифрование, ни другие инструменты приватности не спасут пользователя, если его сообщения хранятся у третьих лиц во "Входящих".

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Как отметил основатель мессенджера Павел Дуров, "отношения начинаются и заканчиваются, но истории переписок с бывшими друзьями и коллегами доступны вечно".

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Напомним, что ранее в Telegram предупреждали пользователей о возможных сбоях мессенджера. А на днях Skype получил полезную функцию.

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