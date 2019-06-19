Telegram получит полезную функцию для знакомств в онлайне

Анонимность новой платформы при новой функции будет по-прежнему гарантирована

Пользователи смогут находить собеседника в пределах 100 метров Фото: Unsplash

Разработчики мессенджера Telegram готовят следующее обновление, в котором будет добавлена новая функция – геочат. С его помощью пользователи смогут общаться по интересам и знакомиться в непосредственной близости друг к другу.

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Любой зарегистрированный пользователь Telegram волен создать собственный геочат, указать его тематику, местоположение и выбрать радиус геолокации в пределах от 100 метров до 6 километров. Другие участники увидят уведомление о том, что поблизости кто-то начал беседу и в любой момент подключиться к нему.

Пример работы геочатов

Предполагается, что геочаты появятся в приложениях Telegram на Android, iOS и десктопных платформах после выпуска следующего обновления. Их использование через VPN может быть затруднено из-за подмены IP-адреса, но не исключено, что команда Павла Дурова придумает, как решить эту проблему. Например, Telegram будет получать доступ напрямую к GPS-данным или позволит пользователям самостоятельно указывать своё местоположение.

Также разработчики раскрыли подробности работы геочатов:

Вся история общения будет доступна любому пользователю, включая сообщения, которые были отправлены до него

В геочатах будут существовать пользовательские метки, которые называются "checkins". Это служебное сообщение, о том, что пользователь появился в месте, привязанном к геочату.

Поскольку геочаты общедоступны, количество участвующих пользователей будет неограниченно. Каждый раз, когда присоединяются новые участники, старые могут быть удалены из конца списка.

Приватность и анонимность платформы при новой функции будет гарантирована. По умолчанию эти чаты отключены, поэтому для их активации необходимо их включить вручную.

Напомним, что ранее мессенджер WhatsApp перешел на "темную сторону". А последнее обновление Telegram подарило пользователям полную свободу.

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