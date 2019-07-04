Telegram скопировал приятную идею у Viber
Популярный мессенджер Telegram получил возможность отправки стикеров с анимацией
Мессенджер Telegram получил долгожданное обновление, в котором была добавлена возможность, о которой так долго просили пользователи, и которая была отличительной чертой Viber – анимированные стикеры. На текущий момент новая опция доступна только в бета-версии, но вскоре будет доступна в обновлении для всех пользователей.
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В тестовой версии доступно 33 стикерпака — все они созданы победителями специального конкурса, в котором участвовало 126 художников из разных стран. Все они вскоре будут доступны бесплатно всем для использования при переписке, как только мессенджер выпустит полноценное обновление.
Обмениваться новыми стикерами могут исключительно участники последней бета-версии Telegram. Проверить их работу сейчас можно следующих версиях мессенджера:
- Telegram Desktop 1.7.3 и выше (стабильная и бета-версия)
- Telegram для Android 5.7.1 и выше (бета-версия)
- Telegram для iOS 5.7 и выше (стабильная и бета-версия)
- Telegram для macOS 5.3 и выше (бета-версия)
Напомним, что ранее Telegram получил крайне полезные возможности, мы рассказывали, как их включить. А весеннее обновление Telegram подарило пользователям полную свободу.
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