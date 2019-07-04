Telegram скопировал приятную идею у Viber

Популярный мессенджер Telegram получил возможность отправки стикеров с анимацией

Обмениваться новыми стикерами могут участники бета-версии Telegram Фото: Unsplash

Мессенджер Telegram получил долгожданное обновление, в котором была добавлена возможность, о которой так долго просили пользователи, и которая была отличительной чертой Viber – анимированные стикеры. На текущий момент новая опция доступна только в бета-версии, но вскоре будет доступна в обновлении для всех пользователей.

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В тестовой версии доступно 33 стикерпака — все они созданы победителями специального конкурса, в котором участвовало 126 художников из разных стран. Все они вскоре будут доступны бесплатно всем для использования при переписке, как только мессенджер выпустит полноценное обновление.

Стикеры с анимацией в Telegram

Обмениваться новыми стикерами могут исключительно участники последней бета-версии Telegram. Проверить их работу сейчас можно следующих версиях мессенджера:

Telegram Desktop 1.7.3 и выше (стабильная и бета-версия)

Telegram для Android 5.7.1 и выше (бета-версия)

Telegram для iOS 5.7 и выше (стабильная и бета-версия)

Telegram для macOS 5.3 и выше (бета-версия)

Напомним, что ранее Telegram получил крайне полезные возможности, мы рассказывали, как их включить. А весеннее обновление Telegram подарило пользователям полную свободу.

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