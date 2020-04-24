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Телескоп Хаббл запечатлел удивительное событие в Солнечной системе

Комета ATLAS распалась на мелкие куски – это событие в детальных снимках показал всему миру космический телескоп Hubble

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:01

Астрономы ожидали рассмотреть комету ATLAS при максимальном сближении с Землей, которое должно было бы произойти в конце мая 2020 года. Однако при подлете к нам комета внезапно начала раскалываться на мелкие куски. Телескоп "Хаббл" ученым показал комету в деталях – сейчас она состоит из отдельных четырех фрагментов и продолжает разрушаться дальше, сообщает Naked Science.

Долгопериодическая комета C/2019 Y4 была обнаружена 28 декабря 2019 года. Свое второе название ATLAS получила в честь автоматизированной системы телескопов Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System, благодаря которой удалось обнаружить космический объект.

Разваливающаяся комета ATLAS
Разваливающаяся комета ATLAS
Фото: NASA

Период обращения кометы вокруг Солнца оценивается в 5,5 тысячи лет. Максимально сблизиться с Землей C/2019 Y4 (ATLAS) должна примерно через месяц – 23 мая. Изначально астрономы ожидали, что уже к середине мая комета может стать чрезвычайно яркой. Но, скорее всего, этого не произойдет.

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20 апреля космический телескоп Hubble запечатлел детальное фото кометы. На снимке хорошо видно, что ее ядро распалось как минимум на четыре фрагмента. Два наиболее ярких из них, судя по кадру, тоже сегментированы – они состоят из одного-двух ярких и крупных, а также неясного количества более мелких и тусклых элементов.

На момент съемки комета C/2019 Y4 (ATLAS) находилась на расстоянии примерно 0,98 астрономической единицы (примерно 146 миллионов километров) от Земли, а 23 мая она приблизится к нашей планете на расстояние 0,78 а.е. (около 116 миллионов километров).

Напомним, что ранее во Вселенной обнаружено колоссальное столкновение черных дыр. Также недавно астрономам впервые в истории удалось снять взрыв звезды "вживую".

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Источники: NASA , Naked-science
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