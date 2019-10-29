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Телескоп NASA Хаббл увидел жуткое лицо Вселенной на Хэллоуин

Космическое агентство показало фотографию черепа, который сформировало столкновение галактик

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:35
Эта система галактик известна как Arp-Madore 2026-424
Эта система галактик известна как Arp-Madore 2026-424
Фото: NASA

Космический телескоп Хаббл точно знает, как праздновать Хэллоуин. В этом году с его помозью NASA запечатлело во Вселенной жуткое "лицо" с горящими глазами – получился достаточно символический снимок под атмосферу праздника.

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То, что похоже на страшный деформированный череп или призрачное инопланетное лицо, на деле представляет собой две галактики в процессе столкновения друг с другом.

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"Каждый "глаз" – это яркое ядро ​​галактики, результат столкновения одной галактики с другой. Контур лица — это кольцо из молодых голубых звезд. Другие звездные скопления образуют подобие носа и рта", – комментирует фотоснимок агентство NASA.

Эта система галактик каталогизирована как Arp-Madore 2026-424 (AM 2026-424) и находится на расстоянии 704 миллионов световых лет от Земли. Столкновение создало необычную форму кольца. Кольцевые галактики редки и всего несколько сотен из них находятся в нашем большом космическом регионе.

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Со временем эти галактики объединятся в одну и от "космического черепа" не останется и следа, а произойдет это через 1-2 миллиарда лет. Нам просто повезло увидеть этот космический косплей на Хэллоуин, отмечают в NASA.

Напомним, что ранее из космоса вернулся самый загадочный космический аппарат NASA. Также недавно Хаббл запечатлел детальный снимок межзвездной кометы.

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Источник: NASA
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