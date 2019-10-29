Телескоп NASA Хаббл увидел жуткое лицо Вселенной на Хэллоуин

Космическое агентство показало фотографию черепа, который сформировало столкновение галактик

Эта система галактик известна как Arp-Madore 2026-424 Фото: NASA

Космический телескоп Хаббл точно знает, как праздновать Хэллоуин. В этом году с его помозью NASA запечатлело во Вселенной жуткое "лицо" с горящими глазами – получился достаточно символический снимок под атмосферу праздника.

Смотрите также в сюжете о том, как NASA сняли на видео солнечный ветер:

То, что похоже на страшный деформированный череп или призрачное инопланетное лицо, на деле представляет собой две галактики в процессе столкновения друг с другом.

"Каждый "глаз" – это яркое ядро ​​галактики, результат столкновения одной галактики с другой. Контур лица — это кольцо из молодых голубых звезд. Другие звездные скопления образуют подобие носа и рта", – комментирует фотоснимок агентство NASA.

Эта система галактик каталогизирована как Arp-Madore 2026-424 (AM 2026-424) и находится на расстоянии 704 миллионов световых лет от Земли. Столкновение создало необычную форму кольца. Кольцевые галактики редки и всего несколько сотен из них находятся в нашем большом космическом регионе.

Со временем эти галактики объединятся в одну и от "космического черепа" не останется и следа, а произойдет это через 1-2 миллиарда лет. Нам просто повезло увидеть этот космический косплей на Хэллоуин, отмечают в NASA.

Напомним, что ранее из космоса вернулся самый загадочный космический аппарат NASA. Также недавно Хаббл запечатлел детальный снимок межзвездной кометы.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.