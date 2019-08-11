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Телевизоры Xiaomi больше не показывают рекламу

Новая прошивка для телевизоров Xiaomi отключает любые рекламные видеовставки

Евгений Опанасенко
Сегодня, 17:08
Приятное новшество заметили пользователи телевизоров линейки Xiaomi Mi TV
Приятное новшество заметили пользователи телевизоров линейки Xiaomi Mi TV
Фото: GizmoChina

Появилась новая прошивка для телевизоров Xiaomi Mi TV, которая принесла приятное нововведение – отключение рекламы. Приятное новшество заметили пользователи телевизоров линейки Mi TV, которые об этом сообщают на тематических форумах.

Смотрите также в сюжете о том, как из-за нового телевизора можно потерять субсидию:

Речь идет не об отключении рекламных видеоблоков в телеэфире, а демонстрацию дополнительных промо-вставок во время включения Mi TV от самой Xiaomi. Ранее Xiaomi объясняла наличие рекламы в смарт-телевизорах тем, что рекламные видеоролики при загрузке нельзя удалить или как-то поменять и они компенсируют низкую стоимость самой продукции.

При загрузке вместо рекламы пользователи видят надпись "Пусть все наслаждаются технологиями"
При загрузке вместо рекламы пользователи видят надпись "Пусть все наслаждаются технологиями"
Фото: GizmoChina

Новая прошивка отключает любые рекламные видеовставки, и теперь загрузке показывается только заставка со слоганом на китайском "Пусть все наслаждаются технологиями".

Напомним, что ранее Xiaomi представили 58-дюймовый телевизор по смешной цене. Также Xiaomi принадлежит "рекорд" по стоимости Android-приставки – всего 28 долларов.

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Источник: GizmoChina
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