Темная тема и минимализм: Facebook запустил новый дизайн

Новый дизайн адаптирован под медленные компьютеры и плохое интернет-соединение

Марк Цукерберг анонсировал самое радикальное изменение интерфейса Facebook в прошлом году. Теперь спустя год после нескольких месяцев тестирования и обратной связи от пользователей, новый дизайн был опубликован для всех пользователей социальной сети.

За прошедшие годы Facebook несколько раз менялся, но это, как правило, были небольшие нововведения – в основном социальная сеть оставалась в классическом виде, лишь обрастая множеством функций, становясь очень громоздкой. С новым дизайном Facebook преследует цель глобального минимализма – визуально он стал похож на мобильную версию.

Facebook перешел на темный режим (включается опционально) Фото: TechSpot

Интерфейс Facebook был настолько сильно упрощен, что стал во многом напоминать сервис микроблогов Twitter: схожий стиль пиктограмм, множество элементов пользовательского интерфейса в форме "пузырей", а верхняя панель навигации также заимствует идеи конкурента.

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Как утверждают разработчики, новый минималистичный дизайн ускоряет время загрузки, а свежие публикации должны появляться быстрее, чем раньше. Разница, вероятно, будет заметна не для всех, но для тех, кто работает на особенно медленных соединениях или компьютерах, нововведения должны быть весьма ощутимыми.

Новый интерфейс Facebook Фото: TechSpot

В любом случае, у руководящей команды Facebook есть надежда, что новый пользовательский интерфейс облегчит просмотр сайта и доступ к его различным функциям. Обновленная верхняя панель навигации подчеркивает этот фокус. Новая панель навигации имеет простые, выделенные кнопки для основного канала, а также страницы "Игры", "Торговая площадка", "Группы" и "Смотреть" в Facebook.

В числе прочих изменений, отмечается более крупные шрифты, адаптивный макет, который лучше масштабируется и адаптируется к различным размерам экрана и, конечно, новомодная опция "Темный режим".

Переключиться на новую версию можно в "шапке" сайта. Можно будет вернуться к старой версии, но через время на новый дизайн переведут всех пользователей.

Напомним, что ранее Facebook добавил новые смайлики с "обнимашками" и оскорбил пользователей. Также ранее Facebook закрыл глючное приложение для Windows 10.

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