Темная тема и минимализм: Facebook запустил новый дизайн
Новый дизайн адаптирован под медленные компьютеры и плохое интернет-соединение
Марк Цукерберг анонсировал самое радикальное изменение интерфейса Facebook в прошлом году. Теперь спустя год после нескольких месяцев тестирования и обратной связи от пользователей, новый дизайн был опубликован для всех пользователей социальной сети.
За прошедшие годы Facebook несколько раз менялся, но это, как правило, были небольшие нововведения – в основном социальная сеть оставалась в классическом виде, лишь обрастая множеством функций, становясь очень громоздкой. С новым дизайном Facebook преследует цель глобального минимализма – визуально он стал похож на мобильную версию.
Интерфейс Facebook был настолько сильно упрощен, что стал во многом напоминать сервис микроблогов Twitter: схожий стиль пиктограмм, множество элементов пользовательского интерфейса в форме "пузырей", а верхняя панель навигации также заимствует идеи конкурента.
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Как утверждают разработчики, новый минималистичный дизайн ускоряет время загрузки, а свежие публикации должны появляться быстрее, чем раньше. Разница, вероятно, будет заметна не для всех, но для тех, кто работает на особенно медленных соединениях или компьютерах, нововведения должны быть весьма ощутимыми.
В любом случае, у руководящей команды Facebook есть надежда, что новый пользовательский интерфейс облегчит просмотр сайта и доступ к его различным функциям. Обновленная верхняя панель навигации подчеркивает этот фокус. Новая панель навигации имеет простые, выделенные кнопки для основного канала, а также страницы "Игры", "Торговая площадка", "Группы" и "Смотреть" в Facebook.
В числе прочих изменений, отмечается более крупные шрифты, адаптивный макет, который лучше масштабируется и адаптируется к различным размерам экрана и, конечно, новомодная опция "Темный режим".
Переключиться на новую версию можно в "шапке" сайта. Можно будет вернуться к старой версии, но через время на новый дизайн переведут всех пользователей.
Напомним, что ранее Facebook добавил новые смайлики с "обнимашками" и оскорбил пользователей. Также ранее Facebook закрыл глючное приложение для Windows 10.
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