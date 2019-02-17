Темная тема MIUI 10: как включить
Тема доступна для загрузки во внутреннем магазине приложений Xiaomi
Xiaomi пообещала добавить стильную темную тему в прошивку MIUI 10. Сейчас проходит этап бета-тестирования этой оболочки и вскоре она будет доступна в следующем официальном обновлении для смартфонов Xiaomi.
Но тем, кто желает использовать темную тему на своем Xiaomi уже сейчас, существует способ сделать это без использования сложных манипуляций. Разработчик RobsonJunhor уже опубликовал тёмную тему в магазине приложений Xiaomi и воспользоваться ею можно прямо сейчас.
Она устанавливается как обычная тема оформления из внутреннего магазина приложений и после активации меняет цвет всех системных приложений. Однако есть предостережение: тема может не заработать на некоторых моделях Xiaomi: Mi 4, Mi 5 и Redmi Note 3.
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Напомним, что ранее Xiaomi добавила долгожданную функцию в MIUI 10, которая делает фотографии лучше. В то же время китайский производитель готовит самый дешевый смартфон на Android.
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