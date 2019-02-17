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Темная тема MIUI 10: как включить

Тема доступна для загрузки во внутреннем магазине приложений Xiaomi

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:45
Темная тема может не работать на некоторых устройствах
Темная тема может не работать на некоторых устройствах
Фото: Лайфхакер

Xiaomi пообещала добавить стильную темную тему в прошивку MIUI 10. Сейчас проходит этап бета-тестирования этой оболочки и вскоре она будет доступна в следующем официальном обновлении для смартфонов Xiaomi.

Темная тема MIUI 10 Фото: miui.com

Но тем, кто желает использовать темную тему на своем Xiaomi уже сейчас, существует способ сделать это без использования сложных манипуляций. Разработчик RobsonJunhor уже опубликовал тёмную тему в магазине приложений Xiaomi и воспользоваться ею можно прямо сейчас.

Темная тема MIUI 10 Фото: miui.com

Она устанавливается как обычная тема оформления из внутреннего магазина приложений и после активации меняет цвет всех системных приложений. Однако есть предостережение: тема может не заработать на некоторых моделях Xiaomi: Mi 4, Mi 5 и Redmi Note 3.

Как управлять бизнесом через смартфон:

Напомним, что ранее Xiaomi добавила долгожданную функцию в MIUI 10, которая делает фотографии лучше. В то же время китайский производитель готовит самый дешевый смартфон на Android

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Источник: Лайфхакер
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